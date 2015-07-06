Yunanistan Maliye Bakanı istifa etti

ATİNA - Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, bakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Varufakis, kendi özel blog sitesinde İngilizce olarak “Artık bakan değil” başlığı altında yayınladığı açıklamasında, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın müzakerelerde elini güçlendirmek için bakanlık görevinden ayrılma kararı aldığını belirtti.

Açıklamasında, Yunanistan’da dün yapılan referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından kendisine, Eurogroup’un ve diğer ortakların müzakerelerde kendisini görmek istemediği, başbakanın da böyle bir durumun anlaşma sağlanmasına belki yardımcı olacağını değerlendirdiği şeklinde haberler iletildiğini belirten Varufakis, "Bu nedenle Maliye Bakanlığı’ndan ayrılıyorum. Aleksis Çipras’ın, Yunan halkının referandum aracığıyla bize sunduğu sermayeyi kendisinin arzu ettiği şekilde değerlendirmesine elimden geldiğince yardımcı olmak benim görevimdir" ifadelerini kullandı.

Varufakis, tüm demokratik kazanımların bir bedeli olduğunu belirterek, Yunan hükümetinin kreditörlerin ültimatomunu ret etmesinin de büyük bir maliyeti olduğunu kaydetti.