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'Yunanistan ile anlaşma umudu hala var'

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Yunanistan ile müzakerelerin devam etmesini istediklerini belirterek "Anlaşma umudu bugün hala var" dedi

'Yunanistan ile anlaşma umudu hala var'

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Yunanistan ile müzakerelerin devam etmesini istediklerini belirterek "Anlaşma umudu bugün hala var" dedi

29 Haziran 2015 Pazartesi 13:17
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'Yunanistan ile anlaşma umudu hala var'

PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Yunanistan ile AB arasındaki krizi ele almak için acil toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Yunan hükümetinin, Yunanistan'ı kurtarma paketini halk oylamasına götürme kararını "kendi tercihleri" olarak niteleyen Hollande, Yunan halkının geleceği konusunda karar vereceğini söyledi.

Hollande, Yunanistan'ın müzakereleri durdurma kararını üzüntüyle karşıladıklarının altını çizerek, hala müzakereler için şans olduğuna işaret etti.

Müzakerelerin tamamen kapanması için sadece birkaç saatin kaldığına dikkati çeken Hollande, "Fransa, müzakerelerin devam etmesi için bugün de yarın da daima hazır olacak. Anlaşma umudu bugün hala var" ifadelerini kullandı.

Yunanistan hükümeti, kreditörlerin, nakit akışının yeniden sağlanması karşılığında öne sürdüğü koşulları 5 Temmuz'da halk oylamasına sunma kararı almıştı.

Bu karara karşılık Avro Bölgesi maliye bakanları da bu ay sonunda süresi dolan Yunanistan'ı kurtarma programını uzatmayı reddetti.

Yunanistan'da bugün, sermaye aktarımının kontrol edilmesi amacıyla tüm bankalar ve ülke borsası kapalı.

Yunanistan'ın yarın IMF'ye 1,6 milyar avro ödemesi gerekiyor. Yeni kredi gelmediği takdirde Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nden çıkma ihtimali bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 29.06.2015 12:42
Anahtar Kelimeler:
Yunanistanönce Vatan
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