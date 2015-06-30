Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Yunanistan iflas etse de yaptırımlar sınırlı'

Yunanistan’ın IMF'ye bugün ödemesi gereken 1,7 milyar dolarlık borç ödemesini yapmaması durumunda ülke iflasın kapısını açmış olacak. IMF’nin uygulayabileceği yaptırımlar ise oldukça sınırlı

'Yunanistan iflas etse de yaptırımlar sınırlı'

Yunanistan’ın IMF'ye bugün ödemesi gereken 1,7 milyar dolarlık borç ödemesini yapmaması durumunda ülke iflasın kapısını açmış olacak. IMF’nin uygulayabileceği yaptırımlar ise oldukça sınırlı

30 Haziran 2015 Salı 13:57
532 Okunma
'Yunanistan iflas etse de yaptırımlar sınırlı'

LONDRA - Yunanistan’ın Uluslararası Para Fonu’na (IMF) bugün ödemesi gereken 1,7 milyar dolarlık borç ödemesini  yapmaması  durumunda ülke iflasın kapısını açmış olacak. IMF’nin uygulayabileceği yaptırımlar ise oldukça sınırlı görünüyor.

Yunanistan’ın bugün, kreditörlerden IMF’ye ödeme yapması bekleniyor. Yunanistan’ın mevcut kurtarma planına göre,  ödemesini zamanında gerçekleştirememesi ülkenin iflas sürecine girmesi olarak yorumlanıyor. Buna rağmen IMF’nin borcun ödenmemesi halinde esneklik göstererek referandumun sonucunu bekleyebileceği düşünülüyor. Öte yandan IMF’nin, Avro Birliği’ne kıyasla Yunanistan’a karşı öne sürülen şartların ve ödemelerinin kolaylaştırılması konusunda daha ılımlı bir tavır sergilemesi dikkati çekiyor.

IMF Başkanı Christine Lagarde’ın Yunanistan’la ilgili son açıklamalarında, Yunanistan’ın 2016 yılının mart ayına kadar IMF’nin programına devam etme taahhüdü olduğunu hatırlatarak, bu zamana kadar sağlanan esnekliğin bundan sonra da devam ettirileceğini vurgulaması önemli bir nokta.

Yunanistan’ın IMF’ye olan borç dilimini bugün itibariyle ödeyememesi durumunda IMF’nin kapıları Yunanistan’a kapanmıyor, fakat Yunanistan’ın uluslararası piyasalarda resmen iflası ilan edilmiş oluyor. Bunun uluslararası yatırımcılar ve ülkenin mali performanıs üzerindeki etkisi yıkıcı olsa bile  IMF’nin Yunanistan üzerinde büyük bir yaptırım uygulaması mümkün görünmüyor.

Daha önce Afganistan, Haiti, son olarak 2001 yılında Zimbabve IMF borçlarını  geciktirdi. Örneğin Haiti, IMF’ye olan borçlarını 3 yıl, Afganistan yaklaşık 8 yıl geciktirmişti. Bu yılın nisan ayı itibariyle Somali, Sudan ve Zimbabve’nin IMF’ye ödemesi gecikmiş borçlarının toplam miktarı yaklaşık 1,8 milyar dolar. IMF’nin, ödeme güçlüğü çeken bu ülkelerdeki  mali yaptırımları daha çok sembolik kalıyor. IMF’nin temerrüde düşmüş ekonomilerdeki  temel tercihine baktığımızda, borç ilişkisinin uzun süreye yayılmış vadeler ile yeniden yapılandırılması yoluyla sürdürülmekte olduğu  görülüyor.

IMF’nin yaptırım adımları

IMF, Yunanistan’ın borcunun 1,7 milyar dolarlık diliminin ödenememesi durumunda eğer ülkeye ek süre tanımayı reddederse, IMF Başkanı tarafından Yunanistan’daki yetkili mercilere borç  ödemesinin geciktiğini belirten resmi bir yazı ulaştırılıyor.  Yunanistan’ı kurtarma planı ile yakında ilgilenen IMF heyeti de mali otoritelerle ödemesi gecikmiş borcun ödenebilmesi için yeniden müzakere süreci başlatıyor. Yunanistan hükümeti, bu görüşmelerden istedikleri esneklik ve ödeme kolaylığının sağlanabileceğini düşünüyor. IMF borcun öngörülen sürede ödenmesi konusunda herhangi bir anlaşma sağlayamazsa, Yunanistan’ı taahhütlerini yerine getiremediği için üyelikten çıkarabiliyor.

IMF’nin emsal teşkil edebilecek kararlardan oluşturduğu 37. “Seçilmiş Kararlar ve Dokümanlar” başlıklı raporunda borç ödemesini geciktirmiş bir ülke ile nasıl ilişki kurulması gerektiği açıklanıyor;

“Borcun gecikmesi görüşmelere devam edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Görüşmeler üye ülkenin gecikmiş ödemenin gerçekleştirilmesini sağlamakla sınırlıdır. İletişim kanallarını kesmektense, bu kanalları açık tutmak için elimizden geleni yapmalıyız.”

Yunanistan’ın IMF’ye olan borçlarını geciktirmesi veya hiç ödeyemeyecek durumda olması halinde IMF Yönetim Kurulu toplanarak ülkenin durumuna dair değerlendirmelerde bulunuyor. Bu durumda yeniden yapılandırma kararı alınsa bile Yunanistan’ın durumu her altı ayda bir özel izlemeye tabi tutuluyor. Bu da IMF heyetinin Atina’daki otoritelere daha sık ziyarette bulunarak, ülkenin tüm mali kurumlarını yakından takip edebileceği anlamına geliyor. IMF’nin en etkili ve son yaptırımı üyelikten çıkarmak olsa da finans uzmanları bu olasılığı son derece düşük görüyor.

Öte yandan Yunan hükümetinin,  resmi kreditörlerin şartlarını 5 Temmuz’da referanduma götürmesi ve buna bağlı çıkacak sonuç  ülkede yeni bir siyasi iklimin başlangıcı olabilir. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, kreditörlerin Yunanistan’a nakit akışının yeniden sağlanması karşılığında öne sürdüğü koşulların kabul edilip edilmemesiyle ilgili pazar günü yapılması kararlaştırılan halk oylamasında sandıktan “evet” çıkması durumunda başbakanlıktan istifa edeceğini belirtti. İlerleyen dönemde yeni bir ulusal birlik hükümetinin oluşması durumunda IMF dahil olmak üzere,  tüm resmi kreditörlerin yeniden müzakere sürecine başlayabileceği de ihtimaller arasında.

Yunanistan'ın yüzde 60'ı Avro Bölgesi'ne, yüzde 15'i devlet tahvillerine, yüzde 10'u IMF'ye, yüzde 8'i Yunan bankaları ve yabancı bankalar başta olmak üzere diğer kreditörlere, yüzde 6'sı da Avrupa Merkez Bankası'na olmak üzere toplamda yaklaşık 323 milyar avro borcu bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 30.06.2015 12:16
Anahtar Kelimeler:
Yunanistanönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ