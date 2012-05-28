Yunanistan füze tatbikatı yapacak

ATİNA - Tatbikat kapsamında, Yunan savaş uçakları ve gemileri, denizden saldırıda bulunan "düşmanı" etkisiz hale getirmek amacıyla Girit atış sahasında "Exoset", "Penguin" ve "Sea Sparrow" tipi füzeler fırlatacak.



Yunan basını, hava şartlarından dolayı 7 Haziran'a ertelenen tatbikatta, hava kuvvetleri tarafından ilk kez Exoset atışları yapılacağını ve bu atışların Pentagon'dan askeri ve siyasi yetkililerden oluşan bir kurul tarafından da izleneceğini vurguladı.

Haberde, hedef geminin tepki vermesini engelleyen Exoset füzelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olmadığı belirtildi.

Zor koşullar gözününde bulundurularak yapılacağı ifade edilen tatbikatta, 2 Exoset, 2 Penguin ve bir de "Sea Sparrow" füzesi fırlatılacağı bildirildi.