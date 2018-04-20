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Yunanistan Fransa'dan savaş gemisi alıyor

Yunanistan Savunma Bakan Vekili Kouvelis, "Fransa'nın finansal kiralama yoluyla bize iki fırkateyn sağlayacağı doğru, sonraki adım iki fırkateyn daha almak olacak." dedi.

Yunanistan Fransa'dan savaş gemisi alıyor

Yunanistan Savunma Bakan Vekili Kouvelis, "Fransa'nın finansal kiralama yoluyla bize iki fırkateyn sağlayacağı doğru, sonraki adım iki fırkateyn daha almak olacak." dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 12:56
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Yunanistan Fransa'dan savaş gemisi alıyor

Yunanistan Savunma Bakan Vekili Fotis Kouvelis, ülkesinin finansal kiralama yoluyla 5 yıl için Fransa'dan iki savaş gemisi alacağını söyledi.

Kouvelis, katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin haberleri teyit ederek, "Fransa'nın finansal kiralama yoluyla bize iki fırkateyn sağlayacağı doğru, sonraki adım iki fırkateyn daha almak olacak." ifadelerini kullandı.

FREMM sınıfı iki fırkateynin yaz ayları içerisinde gelmelerinin mümkün olduğunu belirten Kouvelis, devamında alınması planlanan iki fırkateyn için ise finansal kiralama yerine satın alınma yoluna gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Kouvelis, Yunan ordusunun modernize edilmesi ihtiyacı bulunduğuna işaret ederek, "Ancak, Yunanistan silahlanma yarışının bir parçası olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kathimerini haberinde, Atina ve Paris arasındaki anlaşma ile iki Fransız gemisinin Yunanistan'a kiralanacağı, 5 yılın sonunda ise Belharra tipi fırkateynin ülke donanmasına katılacağını duyurdu.

AA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanFransaSavaş GemisiFREMM
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