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Yunanistan ekonomisi büyüdü

Yunanistan'da ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 oranında büyüdüğü bildirildi.

Yunanistan ekonomisi büyüdü

Yunanistan'da ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 oranında büyüdüğü bildirildi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 14:46
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Yunanistan ekonomisi büyüdü

Yunanistan İstatistik Kurumu'nun (ELSTAT) açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verisine göre, 2018'in ilk çeyreğinde büyüme bir önceki yıla göre yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

GSYH'de yükseliş yıllık bazda ise yüzde 2,3 olarak gerçekleşirken, ülke ekonomisi böylece 5 çeyrek üst üste büyüme kaydetmiş oldu. Açıklamada ayrıca, 2017'nin son çeyreğinde büyüme yüzde 0,2 olarak yukarı yönlü revize edildiği belirtildi.

Yunanistan'da GSYH, ekonomik kriz döneminde yaklaşık yüzde 25 daralan ülkenin, bu yıl yaklaşık yüzde 2 büyümesi hedefleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yunanistan İstatistik KurumuELSTAT
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