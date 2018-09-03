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Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias yarın Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış töreninde bir araya gelecek.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias yarın Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış töreninde bir araya gelecek.

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:29
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias yarın Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının yarınki açılış töreninde bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katılmak üzere yarın kenti ziyaret edecek.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da açılış törenine iştirak edeceği ve iki mevkidaşın bu vesileyle ikili ilişkiler hakkında görüşme yapacağı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluYunanistan Dışişleri Bakanıİzmir Başkonsolosluğu
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