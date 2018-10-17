Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98410
ALTIN
224.642
DOLAR
5.6927
STERLİN
7.4613
EURO
6.5684
Curlingde hızlı yükseliş
Curlingde hızlı yükseliş
Toz taşınımı şehirlerdeki hava kirliliğini artırdı
Toz taşınımı şehirlerdeki hava kirliliğini...
Bursa'da 300 yıllık Osmanlı pipoları bulundu
Bursa'da 300 yıllık Osmanlı pipoları...
'Gebeliğe hazırlık aşamasında sağlıklı beslenme önemli'
'Gebeliğe hazırlık aşamasında sağlıklı beslenme...
Diyarbakır'daki 'Şöhretler Karması'nın kadrosu belli oldu
Diyarbakır'daki 'Şöhretler Karması'nın kadrosu belli...

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias istifa etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Makedonya isminin kullanılması konusunda hükümet içerisinde başlayan tartışmanın ardından istifa etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias istifa etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Makedonya isminin kullanılması konusunda hükümet içerisinde başlayan tartışmanın ardından istifa etti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:07
0 Okunma
Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias istifa etti

ATİNA

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Makedonya ile isim konusunda hükümette yaşanan tartışmanın ardından istifa etti. 

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Aleksis Çipras'ın Kocias'ın istifasını kabul ederek, 3,5 yıllık görevi için kendisine teşekkür ettiği belirtildi. 

Açıklamada ayrıca Makedonya ile yapılan isim konusundaki Prespa anlaşmasına ilişkin tüm çabaların bundan sonra Başbakan tarafından üstlenileceği kaydedildi. 

Yunan basınına yansıyan haberlerde, dün yapılan kabine toplantısında Savunma Bakanı Panos Kammenos ile Kocias arasında Makedonya anlaşmasına ilişkin sert tartışma yaşandığı ifade edildi. 

Haberlerde, Kammenos'un, Kocias'ı Macar asıllı Amerikalı milyarder George Soros'un "adamı" olmakla ve bakanlığın fonlarını yanlış yönetmekle suçladığı, Kocias'ın ise Çipras'ın bu ithamlar karşısında kendisinin arkasında durmamasından ve tartışmayı yatıştırmaya çalışmasından dolayı öfkelendiği belirtildi.

Makedonya anlaşmasına karşı çıkan ve hükümete bu konuda destek vermeyeceğini ifade eden Kammenos, geçen hafta Washington'a düzenlediği ziyarette Makedonya ile gerçekleştirilen isim anlaşmasına alternatif plan sunduğunu açıklamıştı. 

Kammenos'un hamlesi, başta Kocias olmak üzere birçok SYRIZA'lı hükümet yetkilisinden tepki toplamıştı. 

Sol oluşumların birleşimiyle kurulan SYRIZA'nın üyesi Kocias ve kendisiyle ortak hareket eden milletvekillerinin desteğini çekmesi halinde hükümetin düşebileceği belirtiliyor. 

Çipras'ın konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Dışişleri BakanıKociasİstifa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan Moldova'ya FETÖ uyarısı
Erdoğan'dan Moldova'ya FETÖ uyarısı
Alman Dışişleri Bakanı Maas Suudi Arabistan ziyaretini askıya aldı
Alman Dışişleri Bakanı Maas Suudi Arabistan ziyaretini askıya aldı
Fransız bankaları 'Çöldeki Davos'u' boykot ediyor
Fransız bankaları 'Çöldeki Davos'u' boykot ediyor
ABD'den Pompeo'nun Türkiye temaslarına ilişkin açıklama
ABD'den Pompeo'nun Türkiye temaslarına ilişkin açıklama
İsrail Gazze'ye açılan iki sınır kapısını kapattı
İsrail Gazze'ye açılan iki sınır kapısını kapattı
Kırım'da okulda patlama: 10 ölü, 50 yaralı
Kırım'da okulda patlama: 10 ölü, 50 yaralı
AB halkının yüzde 22,5'i yoksulluk sınırında
AB halkının yüzde 22,5'i yoksulluk sınırında
İsrail Gazze'de 20 hedefi vurdu
İsrail Gazze'de 20 hedefi vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova’da

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ