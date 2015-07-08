'Yunanistan desteklenmeye devam edilemez'

PARİS - Fransa Merkez Bankası Başkanı Christian Noyer, Avrupa Merkez Bankası'nın Yunanistan'ı desteklemeye devam edemeyeceğini söyledi.

Noyer, Fransız Europe 1 radyosuna Yunanistan'daki referandumla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Avrupa Merkez Bankası, risk almaya ve Yunanistan'ı destekleyeme devam edemez" ifadelerini kullanan Noyer, Yunanistan'ın Avro bölgesinden çıkmasının da Avro bölgesinin sonu olmayacağına dikkati çekti.

"Pazar günü bir anlaşmaya varılmazsa bu Yunan ekonomisinin çöküşü olur"

Noyer, Yunan hükümetinin pazar günü anlaşmaya varması gerektiğini de vurgulayarak, "Pazar günü bir anlaşmaya varılmazsa bu Yunan ekonomisinin çöküşü olur" yorumunda bulundu.

Yunanistan, pazar günü yapılan referandumda, kreditörlerin sunduğu kurtarma paketini yüzde 38,7'ye karşı yüzde 61,3 oyla reddetmişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), geçen hafta yayımladığı raporda, Yunanistan'ın gelecek 3 yılda 50 milyar avroluk finansmana ihtiyacı olacağını ve borçlarının bir kısmının silinmesinin gerekebileceğini açıklamıştı.

Avro bölgesi liderleri, Yunanistan'a somut bir teklif getirmesi için perşembe gününe kadar süre vererek, ülkenin durumunu çözmek için 12 Temmuz Pazar günü son kez toplanma kararı almıştı.