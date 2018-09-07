Yunanistan'daki yangının mağdurları çözüm bekliyor

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında 98 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangının mağdurları bir yandan kaybettikleri yakınlarının yasını tutuyor diğer yandan da yaralarını sarmaya çalışıyor.

Yaklaşık 1,5 ay önce meydana gelen ve ülke tarihindeki en ölümcül yangın olarak tarihe geçen felakette 80 yaşındaki annesini kaybeden, evi tamamen kullanılamaz hale gelen Nikos Yannopoulos, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Yangının en çok etkilediği Mati bölgesi yakınlarında oturan, iki çocuk babası 60 yaşındaki Yannopoulos, aradan geçen sürede vadedilen yardımların çok azının ellerine ulaştığını söyledi.

Yannopoulos, başkente yaklaşık 20 kilometre bir mesafede bu kadar çok insanın yanarak hayatını kaybetmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, sorumlu bürokratları kendisinin de mahkemeye vereceğini açıkladı.

"Annemin cesedine üçüncü gün ulaştım"

Yangının çıktığı gün ailesiyle evinde olduğunu anlatan Yannopoulos, "Ailemi civardaki kiliseye bıraktım. Annemi kurtarmak için evine gittim. Ama ulaşamadım. Polis yolları kapatmıştı." dedi.

Yannopoulos, annesinin 3 kilometre uzaklıktaki evine ulaştığında her yerin yandığını söyleyerek, "Onu ilk gün bulamadım. Üçüncü gün bulabildim." diye konuştu.

Yardıma gelen polislerin bölgeyi bilmediğine işaret eden Yannopoulos, şöyle devam etti:

"Bu yüzden birçok insan öldü. Marathonas Bulvarı'nı kapattılar ve herkesi Mati'nin daracık sokaklarına yönlendirdiler. Bu yüzden 26 kişi (sahildeki) o alanda öldü. Çünkü sıkışıp kaldılar. Onlar buradan değillerdi. Marathonas Bulvarı'ndan geçeceklerdi ama polis onları buraya gönderdi. Yolları bilmiyorlardı. Bu yüzden yanarak öldüler."

"Elimizde olan tek şey vaatler"

Yangına müdahale etmek için gelen ekiplerin hiçbir kurtarma ve boşaltma planı bulunmadığını dile getiren Yannopoulos, "O yüzden öfkemiz büyük. O yüzden çözüm istiyoruz. Atina merkezinden 23 kilometre ötede insanların yanarak ölmesi kabul edilemez. 100 kişinin böyle hayatını kaybetmesi inanılır şey değil." diye konuştu.

Yannopoulos, yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulmak için yetkililere ulaşamadıklarını ve otelde konaklamak zorunda kaldığını aktararak, "Şimdiye kadar elimizde olan tek şey, edilen vaatler. Elimize geçen pek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Yangında gördüğü maddi ve manevi zarardan dolayı hukuki süreç başlatacağına değinen Yannopoulos, "Annemin ölümünden ve zarar gören evlerimden sorumlu olan kim varsa gelecek hafta mahkemeye vereceğim." dedi.

Yannopoulos, bölgenin belediye başkanı başta olmak üzere, Attiki Eyalet Başkanı Rena Duru ve yangının yaşandığı dönemdeki emniyet müdürü ve itfaiye şeflerinden şikayetçi olacağını dile getirdi.

"İstanbul'daki birçok arkadaşım beni ilk arayanlar oldu"

Öte yandan uzun yıllar İstanbul'da yaşadığını belirten Yannopoulos, "İstanbul'daki birçok arkadaşım beni ilk arayanlar oldu. İlk saatlerde bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordular. 'Oraya gelip misafiriniz olacağım' dedim. İstanbul'da edindiğim tek şey bu oldu. Herkes yanımdaydı. Orada sadece güzel hatıralarım oldu." diye konuştu.

Yannopoulos, İstanbul'u sevdiğini ve özlediğini anlatarak, şunları ekledi:

"En iyi arkadaşlarım orada. Onlar kardeşim oldu, arkadaştan öte. Hiç siyasetle ilgilenmedim. Siyasi durumlar umrumda olmadı. Ben iki milletin kardeş olduğunu düşünüyorum. Hükümetler değişir ama halklar kalıcı, aradaki dostluk da her zaman baki."

Yunanistan'da 23 Temmuz'da Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangının şiddetli rüzgar nedeniyle sahil kenarındaki Mati ve civarındaki bölgelere sıçramasıyla ülkenin en büyük yangın felaketlerinden biri yaşanmıştı. Yangında 98 kişi ölmüş, 187 kişi yaralanmış, yüzlerce ev ve araç kül olmuştu.

Yangında hayatını kaybeden 8 kişinin yakınları, sorumluların ihmali bulunduğunu belirterek mahkeme sürecini başlatmıştı.

Yunan hükümeti ve yetkililer birçok kesim tarafından sert eleştirilere maruz kalırken, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras felaketin siyasi sorumluluğunu aldığını açıklamıştı.

Yangın sonrası eski Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakanı Nikos Toskas'ın yanı sıra Sivil Savunma Genel Sekreteri Yannis Kapakis istifa etmiş, itfaiye teşkilatı başkanı ve emniyet genel müdürü görevlerinden alınmıştı.