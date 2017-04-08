Yunanistan'daki Türkler sandık başında

Türkiye'nin Atina-Pire, Selanik, Rodos ve Gümülcine Başkonsolosluklarında oy verme işlemi yerel saatle sabah 9:00'da başladı.

Halk oylaması için Atina'da 4, Selanik, Rodos ve Gümülcine'de birer olmak üzere toplam 7 sandık kuruldu. 10 bin 562 kayıtlı seçmenin bulunduğu Yunanistan'da oy verme işlemi 2 gün devam edecek ve pazar akşamı 21.00’de sona erecek.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Atina Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik, "Bugün büyükelçi olarak değil, bir Türk vatandaşı olarak görevimi yerine getirdim. Arkadaşlarımız gayet düzgün hazırlanmışlar. Yunanistan'da aslında çok fazla seçmenimiz yok. Ama görebildiğim kadarıyla sabah itibariyle yoğun bir katılım var. Kuyruklar oluşmuş." ifadelerini kullandı.

Atina-Pire Başkonsolosu Oya Yazar, Atina'da kayıtlı 9 bin 6 seçmen bulunduğu bilgisini paylaşarak, "Bu saat itibariyle katılım iyi görünüyor. Vatandaşlarımızın bir ilgisi var. Huzurlu bir şekilde seçim ilerliyor." şeklinde konuştu.

Gümülcine'de yoğun güvenlik önlemi

Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı da, iki gün sürecek oy verme işleminin sorunsuz devam ettiğini belirterek, vatandaşların yarın saat 21.00’a kadar Konsolosluğa gelerek oylarını kullanabileceklerini söyledi.

Bu arada, Gümülcine’de Türk Başkonsolosluğu binası çevresinde erken saatlerden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alan Yunan polisinin, caddeden geçen herkesin ismini kaydetmesi dikkati çekti. Polis yetkilileri, yoldan geçen vatandaşların isimlerinin güvenlik gerekçesiyle alındığını belirterek, bu uygulamanın yarın da devam edeceğini söyledi.​