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Yunanistan'daki sığınmacıların Avrupa'ya açılan limanı: Patras

Yunanistan'da zor koşullarda yaşam mücadelesi veren sığınmacılar, Avrupa hayaliyle Patras Limanı'ndan İtalya'ya ulaşmaya çalışıyor.

Yunanistan'daki sığınmacıların Avrupa'ya açılan limanı: Patras

Yunanistan'da zor koşullarda yaşam mücadelesi veren sığınmacılar, Avrupa hayaliyle Patras Limanı'ndan İtalya'ya ulaşmaya çalışıyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:57
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Yunanistan'daki sığınmacıların Avrupa'ya açılan limanı: Patras

Yunanistan'ın İtalya'ya açılan kapısı, liman kenti Patras'ta yüzlerce sığınmacı, diğer Avrupa ülkelerine ulaşmak için tır dorselerine ve gemilere kaçak olarak binmeye çalışıyor.

Sığınmacılar çoğunlukla öğleden sonra limanın etrafındaki demirlerin üzerinden gruplar halinde atlayarak akşam kalkacak gemi için bekleyen tırların gizli bölmelerine saklanmaya çabalıyor. Sığınmacıların limanda devriye gezen güvenlik güçleri tarafından fark edilmeleri üzerine ise genellikle dakikalar süren kovalamaca yaşanıyor.

Liman güvenliği ve polis engeline takılmadan tırlara saklanmayı başaran sığınmacıların Avrupa hayali ise aradan birkaç saat geçmeden yapılan güvenlik aramalarında sona eriyor. Kimi zaman dorselerin altına, kimi zaman dorse içindeki malların arasına saklanan sığınmacılar, x-ray cihazlarla tespit edilerek dışarı çıkarılıyor.

Bazı sığınmacılar kovalamaca sırasında veya tırların içine saklanmaya çalışırken yaralanırken, bazıları ise güvenlik güçleri tarafından susuzluktan bayılmış halde bulunuyor.

Sığınmacılar, yakalanmalarının ardından limandan çıkarılıp çoğunlukla serbest bırakılırken, gözaltına alınanlar bir günlük nezaretin ardından tekrar özgürlüğüne kavuşuyor.

Hayal kırıklığı kısa süren sığınmacılar, ertesi günkü gemi için soluğu tekrar limanda alıyor.

Önlem için duvar inşa edilecek

Yunanistan'dan Avrupa'ya açılan Balkan sığınmacı rotasındaki ülkelerin, sınırlarını 2016 yılında kapatmalarının ardından sığınmacılar Patras Limanı'na yöneldi. Sığınmacıların limana yönelmesi, bölgede önlemlerin artırılmasına neden oluyor.

AA muhabirinin Patras Polisi'nden edindiği bilgiye göre, hemen her gün yaşanan bu tür olayların önüne geçmek için liman çevresine duvar inşa edilmesi planlanıyor.

Yunan polisi, 2016 yılında binin üzerinde sığınmacıyı gözaltına alırken, bu sayı 2017 yılında 2 bin 600'ün üzerine çıktı. Bu yılın sadece ilk üç ayında ise limanda yakalanarak gözaltına alınan sığınmacı sayısı bine yaklaştı.

Yaşam mücadelesi veriyorlar

Yunanistan'da çoğunluğu Afganistan'dan gelen yaklaşık bin kadar sığınmacı, çok zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Söz konusu kişiler, liman civarında su ve elektrikten yoksun, metruk depo ve atölyelerde kalıyor. Gönüllülerin sağladığı imkanlar hariç neredeyse hiçbir sağlık hizmeti alamayan sığınmacılar, hijyen koşullarından uzak, ölü farelerin olduğu alanlarda yaşıyor.

Güvenlikten uzak bölgede yaşayan sığınmacılar, çoğu kez yakalanmalarının ardından polislerden şiddet gördüklerini de iddia ediyor.

Avrupa hayaliyle geldikleri Yunanistan'da mahsur kalan yaklaşık 60 bin sığınmacı bulunuyor. İltica talepleri kabul edilmeyen veya diğer Avrupa ülkelerine geçmek isteyen sığınmacılar, sahte pasaport dahil birçok farklı yönteme başvuruyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanPatrasYunanistandaki Sığınmacılar
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