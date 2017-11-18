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Yunanistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 19'ya yükseldi

Yunanistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 19'a yükseldi. Selde kaybolanlar için halen arama çalışmaları sürüyor

Yunanistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 19'ya yükseldi

Yunanistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 19'a yükseldi. Selde kaybolanlar için halen arama çalışmaları sürüyor

18 Kasım 2017 Cumartesi 15:19
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Yunanistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 19'ya yükseldi

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen sel felaketinde üç kişinin daha cansız bedenlerine ulaşılmasıyla yaşamını yitirenlerin sayısı 19'a yükseldi.

İtfaiye birimlerinden edinilen bilgiye göre, selden en çok etkilenen bölge Mandra'daki fabrikanın bahçesinde bir kişinin cesedi çamur yığınının altından çıkarıldı.

Ayrıca Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinden alınan bilgiye göre, Elefsina sahili yakınlarında iki kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Öte yandan üç gün önce meydana gelen afette kaybolan kişiler için arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Başkentin batısındaki sel bölgesinde, su basan yüzlerce ev ve işyerinde tahliye ve temizlik çalışmalarının yanı sıra enkaz kaldırma faaliyetleri de sürüyor.

Evleri kullanılamaz halde olan yüzlerce kişi geceyi, komşularında, kamu binalarında veya Denizcilik Bakanlığı tarafından tahsis edilen kruvaziyer gemisinde geçiriyor.

Sel sebebiyle biri ağır 23 kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 300 araba ve 20 kamyonun sürüklenerek kullanılamaz hale geldiği bölgede, 300'e yakın ev ve iş yeri de ağır hasar almıştı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, selde hayatını kaybedenlerin anısına bir günlük ulusal yas ilan etmişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanAtinaMandraElefsina Sahili
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