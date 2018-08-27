Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90893
ALTIN
240.033
DOLAR
6.1961
STERLİN
7.9190
EURO
7.1985
Fenerbahçe gole hasret
Fenerbahçe gole hasret
Trabzonspor'dan hakem Mete Kalkavan'a tepki
Trabzonspor'dan hakem Mete Kalkavan'a tepki
Liselere yerleştirmede üçüncü nakil dönemi başladı
Liselere yerleştirmede üçüncü nakil dönemi...
Real Madrid farklı kazandı
Real Madrid farklı kazandı
ABD'de 'Diriliş Ertuğrul' rüzgarı
ABD'de 'Diriliş Ertuğrul' rüzgarı

Yunanistan'daki orman yangınında ölü sayısı 97'ye yükseldi

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında yaklaşık bir ay önce yaşanan yangında ölenlerin sayısı 97'ye yükseldi.

Yunanistan'daki orman yangınında ölü sayısı 97'ye yükseldi

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında yaklaşık bir ay önce yaşanan yangında ölenlerin sayısı 97'ye yükseldi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:35
0 Okunma
Yunanistan'daki orman yangınında ölü sayısı 97'ye yükseldi

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 97'ye yükseldiği bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, 23 Temmuz'da meydana gelen orman yangınında 83 kişinin olay yerinde, 14 kişinin kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdikleri belirtildi.

Atina'nın yaklaşık 20 kilometre doğusundaki kuzeydoğusunda Penteli bölgesinde ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgarla sahil kenarındaki Mati ve civarındaki bölgelere kısa sürede ulaşan yangında, 187 kişi yaralanmış, yüzlerce ev ve araç kül olmuştu.

Aradan geçen bir ayı aşkın sürede bölgede, hasar tespit çalışmaları ve kullanılamaz hale gelen evlerin yıkım işlemleri sürüyor.

Yunanistan eski Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakan Vekili Nikos Toskas, yangının ardından istifa etmişti.

Öte yandan, yangından zarar gören kişiler için en az 5 biner avro para yardımı yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanAtinaYunanistandaki Orman Yangını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saraybosna'daki FETÖ okullarının 1,6 milyon vergi borcu var
Saraybosna'daki FETÖ okullarının 1,6 milyon vergi borcu var
'S-400'lerin teslimi 2019'da'
'S-400'lerin teslimi 2019'da'
BM'den Myanmarlı generaller için soykırım yargılaması talebi
BM'den Myanmarlı generaller için soykırım yargılaması talebi
Trump, Beyaz Saray'ın McCain açıklamasını engellemiş
Trump, Beyaz Saray'ın McCain açıklamasını engellemiş
Gardiyan Casado, Rıza Sarraf'tan rüşvet aldığını kabul etti
Gardiyan Casado, Rıza Sarraf'tan rüşvet aldığını kabul etti
ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı: 3 ölü, 11 yaralı
ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı: 3 ölü, 11 yaralı
ABD'de 'Diriliş Ertuğrul' rüzgarı
ABD'de 'Diriliş Ertuğrul' rüzgarı
Suriye'de muhaliflerin 'kimyasal saldırı yapacağı' iddiası yalanlandı
Suriye'de muhaliflerin 'kimyasal saldırı yapacağı' iddiası yalanlandı
Papa çocuklara cinsel istismar olayları için özür diledi
Papa çocuklara cinsel istismar olayları için özür diledi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ