Yunanistan ağır şartları kabul etti

BRÜKSEL - Avro Bölgesi liderlerinin 17 saate yakın süren zirvesinde Yunanistan, iflastan kurtulmak ve avroda kalabilmek için ağır şartları kabul etmek zorunda kaldı.



Üç yıl süreli 82-86 milyar avroluk üçüncü kurtarma paketi karşılığında Atina'nın kabul ettiği koşullardan öne çıkanlar şöyle:



Yunanistan'da kemer sıkma önlemleri ağırlaşarak devam edecek. KDV artırımı dahil vergi düzenlemeleri, çalışma piyasası reformu ve emeklilik reformu gerçekleştirilecek. Yunanistan otomatik bütçe kesintilerini öngören mali kurala geçecek ve istatistik kurumunun bağımsızlığını güçlendirecek.



IMF Yunanistan'ı yakından denetlemeye devam edecek



IMF Yunanistan'ı yakından denetlemeye devam edecek. IMF'yle anlaşma vadesi dolduğunda yenilenecek. Aksi halde Atina'nın AB destekli mali programı askıya alınacak.



IMF'yle birlikte diğer Troyka kurumları AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası heyetleri Atina'ya dönecek ve Yunan kurumlarını yerinde denetleyecek. Yunanistan Troyka'nın olurunu almadan mali konularda tek başına hareket edemeyecek.



Özelleştirmeler Troyka kurumlarının denetiminde yapılacak



Kamunun en değerli aktiflerinin transfer edilmesiyle Atina'da 50 milyar avroluk bir özelleştirme fonu oluşturulacak. Özelleştirmeler Troyka kurumlarının denetiminde yapılacak. Elde edilecek gelirin yarısı bankalara sermaye takviyesinde, bir çeyreği borç geri ödemesinde ve kalan çeyreği yatırımlarda kullanılacak.



Yunanistan'da kamu çalışanları azaltılacak, bankacılık sektörü yeniden yapılandırılacak, elektrik iletim hatları operatörleri özelleştirilecek, eczaneler, süt üreticileri ve fırınlar başta olmak üzere birçok sektörle ilgili yeni düzenlemeler yapılacak.



Yunanistan borçlarını kısmen bile sildiremeyecek



Yunanistan tüm bu şartları karşılaması halinde bile borçlarını kısmen bile sildiremeyecek. Atina Avro Bölgesi'nin diğer üyelerinden aldığı ikili kredileri kırpamayacak. Belirli şartların karşılanması halinde borç vadelerinin uzatılması ve faiz oranlarında indirim söz konusu olabilecek.



Yunanistan imza attığı tüm bu taahhütlere rağmen 82-86 milyar avroluk üçüncü kurtarma paketinin başlatılmasını güvence altına alamadı. Yunan Meclisinin bu hafta taahhüt edilen reformları yasalaştırması ve Atina'nın Troyka'nın muhtemel yeni taleplerini karşılaması halinde yeni kurtarma paketi uygulamaya girebilecek.

