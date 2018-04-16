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Yunanistan Adalet Bakanından 8 darbeciye ilişkin açıklama

Yunanistan Adalet Bakanı Kondonis, gözaltında tutulan darbeci askerlerle ilgili, "18 aylık sürenin dolmasından sonra serbest bırakılmalarını engelleyen bir sebep bulunmuyor." dedi.

Yunanistan Adalet Bakanından 8 darbeciye ilişkin açıklama

Yunanistan Adalet Bakanı Kondonis, gözaltında tutulan darbeci askerlerle ilgili, "18 aylık sürenin dolmasından sonra serbest bırakılmalarını engelleyen bir sebep bulunmuyor." dedi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:34
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Yunanistan Adalet Bakanından 8 darbeciye ilişkin açıklama

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin gözaltında tutulabilecekleri azami sürenin mayısta dolacağını belirterek "18 aylık sürenin dolmasından sonra serbest bırakılmalarını engelleyen bir sebep bulunmuyor." dedi.

Kondonis, bir Yunan radyosuna yaptığı açıklamada, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 askere ilişkin hukuki süreci değerlendirdi.

Yunan kanunlarında darbecilere yönelik ciddi cezaların bulunduğuna işaret eden Kondonis, Türkiye'den darbecilerin Yunanistan'da yargılanmalarına yönelik talep gelmediğini söyledi.

Kondonis, darbecilerin güvenlikleri için gözaltı sürelerinin uzatılması ihtimali olup olmadığına yönelik bir soruya, sürenin mayıs ayında dolacağını belirterek "18 aylık sürenin dolmasından sonra serbest bırakılmalarını engelleyen bir sebep bulunmuyor." yanıtını verdi.

Yunan yetkililerin, darbecilerin serbest kalması halinde Kosova örneği gibi Türkiye'ye götürülme ihtimaline yönelik bir önlem alıp almayacağı sorusu üzerine Kondonis, "Yunanistan'da yasal olarak bulunan herhangi biri için hiçbir tehlike yok. Ancak bu meselenin nasıl gelişeceği ve hangi önlemlerin alınacağı farklı bir nokta ve şimdinin meselesi değil." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra helikopterle Yunanistan'a firar eden 8 darbeci eski askerin siyasi iltica talebine ilişkin hükümetin itirazı sonrası Danıştay tarafından 4 Mayıs'ta karar verileceği açıklanmıştı.

Yunan yargısı, Türkiye'nin üçüncü iade talebini ise geçen ay reddetmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Adalet Bakanı Stavros KondonisYunanistanFETÖ
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