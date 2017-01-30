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'Yunanistan'a önerimiz 8 darbeci askeri kendi ordularına almaları'

Balkanlarla Sürekli İşbirliği ve Temas Derneği Başkanı Adiloğlu, Yunanistan'ın 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönündeki kararını eleştirerek "Karara şaşırmadık. Onlara önerimiz 8 darbeci askeri kendi ordularına almalarıdır" dedi.

'Yunanistan'a önerimiz 8 darbeci askeri kendi ordularına almaları'

Balkanlarla Sürekli İşbirliği ve Temas Derneği Başkanı Adiloğlu, Yunanistan'ın 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönündeki kararını eleştirerek "Karara şaşırmadık. Onlara önerimiz 8 darbeci askeri kendi ordularına almalarıdır" dedi.

30 Ocak 2017 Pazartesi 10:30
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'Yunanistan'a önerimiz 8 darbeci askeri kendi ordularına almaları'

Balkanlarla Sürekli İşbirliği ve Temas Derneği Başkanı Ali Sait Adiloğlu, Yunanistan Yüksek Mahkemesinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönündeki kararını eleştirdi.

Adiloğlu, başarısız darbe girişimi sonrası pek çok hainin başka ülkelere kaçtığını ve sığınma talep ettiğini hatırlatarak, "Bu hainler kaçarak milletimizin gazabından kurtulabildiklerini sanıyorlar ama büyük yanılgı içindeler. Elbet bu millet, hainlere hak ettikleri cezayı verecektir." diye konuştu.

Başarısız darbe girişimi sonrası 8 sözde askerin helikopterle Yunanistan'a kaçtığını anımsatan Adiloğlu, şöyle devam etti:

"Devletimiz derhal bu kişilerin iade edilmesiyle ilgili girişimlere başladı. Daha önce darbecilerin iade edileceğini ifade eden Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, hangi ülkelerden ne talimat ve ne gibi yardım vaatleri karşılığı bu kararı aldırdı. Başta darbe girişiminde bulunan askerlerin iade edileceği yönünde beyanatlar verilirken, Yunanistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ üyesi 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar vermiştir. Bu karar tamamen siyasidir ve iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verecektir. Bu kararın Balkanlar'da yaşayan halklar arasındaki dostluğun zedelenmemesi için değiştirilmesini beklemekteyiz. Yunanistan'ın bu kararına şaşırmadık. Bizim onlara önerimiz iade etmedikleri 8 darbeci askeri kendi ordularına almalarıdır."

AA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanAli Sait AdiloğluFETÖDarbe GirişimiDarbeci AskerYunanistan Yüksek Mahkemesi
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