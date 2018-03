GÜMÜLCİNE

Saat 22.20'de meydana gelen depremin merkez üssünün Selanik kentine 108 kilometre uzaklıktaki Ptolemaida kasabasının kuzey batısı olduğu bildirildi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen ve bölgede de hissedilen depremin, can ya da mal kaybına yol açmadığı öğrenildi.