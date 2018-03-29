Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
yer yer hafif yağışlı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
114836
ALTIN
168.592
DOLAR
3.9609
STERLİN
5.5725
EURO
4.8849
Tabelalara standart geldi
Tabelalara standart geldi
İmamlara işaret dili eğitimi
İmamlara işaret dili eğitimi
Uzmanlardan GetContact uyarısı
Uzmanlardan GetContact uyarısı
UEFA kuralları değiştirdi
UEFA kuralları değiştirdi
CHP'den AB'ye çağrı
CHP'den AB'ye çağrı

Yunan yargısı DHKP-C üyesinin Türkiye'ye iadesini reddetti

Yunanistan'da mahkeme, Atina'da tutuklu yargılanan ve AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının da şüphelilerinden olan DHKP-C'li Hasan Biber'in Türkiye'ye iadesi talebini reddetti.

Yunan yargısı DHKP-C üyesinin Türkiye'ye iadesini reddetti

Yunanistan'da mahkeme, Atina'da tutuklu yargılanan ve AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının da şüphelilerinden olan DHKP-C'li Hasan Biber'in Türkiye'ye iadesi talebini reddetti.

29 Mart 2018 Perşembe 16:47
0 Okunma
Yunan yargısı DHKP-C üyesinin Türkiye'ye iadesini reddetti

ATİNA

Yunanistan'da mahkeme, başkent Atina'da kasım ayında yakalanarak tutuklu yargılanan ve AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının da şüphelilerinden olan DHKP-C üyesi Hasan Biber'in Türkiye'ye iadesi talebini reddetti.

Nafplio İstinaf Mahkemesi, sanık Biber'e ilişkin Türkiye'nin iade talebine red kararı verdi.

Savcının mütalaası yönünde karar veren Yunan hakimler, Biber'e yönelik Türkiye'nin iade talebini kabul etmedi.

Yunanistan'da yargılanması devam edecek olan Biber, duruşmasının ardından yeniden hapishaneye gönderildi.

Yunan yargısı, daha önce diğer örgüt üyeleri Mehmet Doğan, Şadi Naci Özpolat ve Hazal Secer'e ilişkin de Türkiye'nin iade taleplerini reddetmişti.

Kasım ayı sonunda Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan 9 DHKP-C üyesi, "patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

Terörle mücadele ekiplerinin operasyonunda, bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik de ele geçirilmişti.

Biber, 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının şüphelilerinden olmasının yanı sıra daha önce mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da yakalanmış ve hapis cezasına çarptırılmıştı.

Muhabir: Furkan Naci Top

AA

Anahtar Kelimeler:
YunanYargıDHKP-CTürkiyeIadeOncevatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'de YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetler üssü bulundu
Afrin'de YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetler üssü bulundu
Çin’den ABD’ye uyarı: Sonuna kadar gideriz
Çin’den ABD’ye uyarı: Sonuna kadar gideriz
IKBY'deki memur maaşları krizinde sona yaklaşıldı
IKBY'deki memur maaşları krizinde sona yaklaşıldı
Çin'den yoğun Kuzey Kore mesaisi
Çin'den yoğun Kuzey Kore mesaisi
Ahmedinejad'dan Hamaney'e 'talimat' çağrısı
Ahmedinejad'dan Hamaney'e 'talimat' çağrısı
İbadi'den 'terör saldırıları' uyarısı
İbadi'den 'terör saldırıları' uyarısı
Doğu Guta'da bir ayda bin 433 sivil öldürüldü
Doğu Guta'da bir ayda bin 433 sivil öldürüldü
UNICEF'ten çarpıcı Yemen raporu
UNICEF'ten çarpıcı Yemen raporu
Arakan'da yakılan köylerin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Arakan'da yakılan köylerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ