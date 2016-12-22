Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu tarafından yapılan çağrıyla bir araya gelen sağlık çalışanları, başkent Atina'daki Sağlık Bakanlığı'nın girişine duvarördü. Yaklaşık 500 kişilik grup, daha sonra Başbakanlık Konutu'na yürüdü.
"Kesintiler sağlığa zararlıdır" şeklinde pankart açan sağlık çalışanları, çalışma şartlarının düzeltilmesi yönünde taleplerini dile getirdi. Gösteri, olaysız bir şekilde sona erdi.
Yaklaşık 7 yıldır mali krizde bulunan ülkede, kamu harcamalarındaki kısıtlamalar ve işten çıkarmalar sebebiyle birçok kamu hastanesinde hizmetler aksıyor.
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