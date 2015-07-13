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Yunan muhalefet partileri anlaşmayı olumlu karşıladı

Yunan muhalefet partileri, Avro Bölgesi Liderler Zirvesi'nde sağlanan anlaşmayı olumlu karşıladı

Yunan muhalefet partileri anlaşmayı olumlu karşıladı

Yunan muhalefet partileri, Avro Bölgesi Liderler Zirvesi'nde sağlanan anlaşmayı olumlu karşıladı

13 Temmuz 2015 Pazartesi 16:26
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Yunan muhalefet partileri anlaşmayı olumlu karşıladı

ATİNA - Yunanistan'da muhalefet partileri liderleri, Avro Bölgesi Liderler Zirvesi'nde üçüncü kurtarma paketi konusunda sağlanan anlaşmayı olumlu karşıladı.

Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi'nin geçici genel başkanı Vangelis Meimarakis yaptığı açıklamada, varılan anlaşma ile felaketen dönüldüğünü belirterek, "Anlaşma ile Yunanistan nefes aldı böylece ciddiyet ve sorumlulukla Avrupa içinde yolunu tekrar bulacak" ifadesini kullandı.

"Hükümet hızlı hareket etsin başka hata yapma lüksü yok"

Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Genel Başkanı Fofi Gennimata da Twitter hesabından takipçileri ile paylaştığı mesajda, Avrupalı sosyalistlerin aşırı muhafazakar güçler karşısında bir zafer kazandığını belirterek, "Hükümet hızlı hareket etsin başka hata yapma lüksü yok, anlaşma var değerlendiriyoruz" dedi.

Potami (Nehir) Partisi'nin lideri Stavros Theodorakis ise ülkenin hedefine ulaştığını vurgulayarak, "Yunanistan, AB ve Avro bölgesi içinde kaldı. Başbakan Aleksis Çipras drahmiye geri dönmek isteyenlerin aksine son vaadini tuttu" diye konuştu.

Theodorakis, söz konusu anlaşmanın Yunan halkı için zor olacağını dile getirerek, Yunan halkından yeni fedakarlıklar talep edileceğine işaret etti.

Yunanistan'ın ırkçı Altın Şafak Partisi'nin sözcüsü İlias Kasidiaris de yaptığı açıklamada, "Çipras ülkenin ulusal egemenliğini ve ulusal zenginliklerini teslim etti, Yunanistan'ı felakete ve iflasa sürüklüyor" görüşünü savundu.

AA

Son Güncelleme: 13.07.2015 15:15
Anahtar Kelimeler:
Yunanistanönce Vatan
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