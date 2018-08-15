Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93419
ALTIN
243.842
DOLAR
6.4985
STERLİN
8.0788
EURO
7.3766
Aşkın En Güzel Feryadı Dilek Torgut'tan Geldi
Aşkın En Güzel Feryadı Dilek...
'Kırmızı düdük' kampanyası
'Kırmızı düdük' kampanyası
Denge "Aşk Kumar" dedi ve 3. klibini de yayınladı!
Denge "Aşk Kumar" dedi ve...
Milyonlar izledi
Milyonlar izledi
Şifa arayanların uğrak mekanı
Şifa arayanların uğrak mekanı

Yunan mevkidaşından Akar'a davet

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Yunanistan'a davet etti.

Yunan mevkidaşından Akar'a davet

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Yunanistan'a davet etti.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:14
0 Okunma
Yunan mevkidaşından Akar'a davet

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, Türkiye'de tutuklu yargılanan 2 Yunan askerin tahliye edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarYunanistan'a davet ettiği bildirildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin dün tahliye edilmesinin ardından Kammenos'un Akar'ı telefonla aradığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye'nin Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda konuştu. Kendisine iki Yunan askerin serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve onu resmi ziyaret için Yunanistan'a davet etti."

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarHulusi AkarPanos KammenosYunanistan Savunma BakanıYunanistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazze'de her 100 kişiden 85'i yoksul
Gazze'de her 100 kişiden 85'i yoksul
Belçika'da Türk asıllı esnaftan TL'ye destek
Belçika'da Türk asıllı esnaftan TL'ye destek
Esed ve YPG/PKK'dan Suriye'nin kuzeyi için temas trafiği sürüyor
Esed ve YPG/PKK'dan Suriye'nin kuzeyi için temas trafiği sürüyor
AP Türkiye Forumu'ndan Türkiye'ye destek
AP Türkiye Forumu'ndan Türkiye'ye destek
Fukuşima sakinlerinden 'Güneş Çocuk' tepkisi
Fukuşima sakinlerinden 'Güneş Çocuk' tepkisi
Bağdat-Erbil arasındaki sorunlar çözüm için yeni hükümeti bekliyor
Bağdat-Erbil arasındaki sorunlar çözüm için yeni hükümeti bekliyor
ABD'nin İran'a yaptırımları destek bulmadı
ABD'nin İran'a yaptırımları destek bulmadı
İmran Han'dan Türkiye'ye destek açıklaması
İmran Han'dan Türkiye'ye destek açıklaması
Irak Türkmenlerinden Türkiye'ye destek
Irak Türkmenlerinden Türkiye'ye destek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ