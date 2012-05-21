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Yunan halkı avroda kalmak istiyor

Yunan-Türk İş Konseyi Başkanı Papanicolaou, Yunan halkının yüzde 70'inin avroda kalmak istediğini söyledi

Yunan halkı avroda kalmak istiyor

Yunan-Türk İş Konseyi Başkanı Papanicolaou, Yunan halkının yüzde 70'inin avroda kalmak istediğini söyledi

21 Mayıs 2012 Pazartesi 12:57
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Yunan halkı avroda kalmak istiyor
İSTANBUL - Yunanistan'da koalisyon arayışları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas'ın, beş parti lideri ile bir araya geldiği toplantıda anlaşma sağlanamadığı ve yeniden seçime gidileceği açıklanmasının ardından, Yunan iş dünyasını temsilen AA muhabirinin sorularını cevaplayan Yunan-Türk İş Konseyi Başkanı Dimitris Papanicolaou, ''Partilerin avroda kalmak ya da Drahmi'ye dönmek konusundaki söylemlerinin önem kazanacağını düşünüyorum'' dedi.

Papanicolaou, krizden kurtulmak için Türkiye'nin yaptıklarını yapmaları gerektiğini vurgulayarak, ''Önümüzde açık bir model ülke var. Türkiye krizden çıkarken hangi adımları atmışsa bizim de o adımları atmamız lazım'' dedi.
Papanicolaou, çözüm için ''kemer sıkma tedbirlerini gevşetip, büyümeyi tetikleyici alanlara kilit yatırımlar yapma ve ne olura olsun avroda kalmanın doğru olduğu'' düşüncesini paylaşarak, ''Yunan halkının yaklaşık yüzde 70'i avroda kalmak istiyor, partiler bu sese kulak tıkayamaz. İş dünyası için avrodan Drahmi'ye geçişin ekonomik büyümeye bir katkısı maalesef yok, halkın bu yönde desteği de yok, buna rağmen ülkenin avrodan çıkması söz konusu olamaz. Ben radikal sol partilerin de sonunda bu noktaya geleceğini düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 21.05.2012 04:58
Anahtar Kelimeler:
Avro
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