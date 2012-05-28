Yunan gazeteciler grevde

ATİNA - Yunanistan Gazeteciler Sendikası (ESHEA) önünde biraraya gelen gazeteciler, "maaş kesintilerini, işten çıkarmaları ve yeni toplu sözleşmelere imza atmaları için yapılan baskıları" protesto etti.

"Maaşlarımız ve hayatlarımız yayıncıların çıkarlarının üzerinde", "Toplu sözleşmeler için mücadele" ve "Kesintiler emekli maaşlarına değil, troykaya uygulansın" şeklinde pankartlar açan gazeteciler, "Toplu sözleşme, sabit iş, medyada sigorta" şeklinde sloganlar atttı. Parlamento önünden geçen protestocular, yürüyüşlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda sonlandırdı.