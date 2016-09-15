Yunan adalarında göçmen sorunu büyüyor

ATİNA

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda Afgan ve Kuzey Afrikalı göçmenler arasında gece yarısı çıkan kavgada birçok göçmenin yaralandığı bildirildi.

Yunan basınına göre, yaralanan göçmenler sivil yardım kuruluşlarının müdahalesiyle Moria kampında tedavi altına alındı.

Olaylar sırasında kampı terk eden bir grup göçmenin geceyi ada merkezindeki parklarda geçirdiği belirtildi.

Sakız'da polis müdahalesi

Bu arada, göçmenlerin tutulduğu bir diğer ada olan Sakız'da göçmen karşıtı gösteriye polisin müdahelesi sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Göçmenlerin tutulduğu kamplara yürümek isteyen göstericileri durdurmak isteyen polisin göz yaşartıcı gaz kullandığı kaydedildi.

Midilli'de göçmenlerin taşınması için gösteri düzenlenecek

Midilli'de de cuma günü hükümetin göçmen politikasına protesto etmek ve göçmenlerin adadan taşınması talebine yönelik bir gösteri düzenleneceği açıklandı.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki göçmen mutabakatının ardından sığınma başvurularının değerlendirilmesi için adalarda tutulan göçmenlerin sayısı kapasitenin oldukça üzerinde.

Adalar kapasitenin 2 katı göçmeni barındırıyor

Sık sık taşkınlıkların yaşandığı adalardaki yerel yetkililer göçmenlerin bir kısmının ana karada oluşturulacak kamplara taşınmasını istiyor.

Yunan makamların günlük açıkladığı verilere göre, toplam kapasitenin 7 bin 450 olduğu adalarda 13 bin 163 göçmen tutuluyor.

