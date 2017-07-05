YTB'nin 'Cep Rehberi' güncellendi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, Türkiye'deki kamu hizmetlerinden kolaylıkla yararlanmaları için hazırladığı "YTB Cep Rehberi" güncellendi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, güncellenen cep rehberinin, Başkanlığın yurt dışındaki Türklerin taleplerine cevap vermek ve Türkiye'deki kamu hizmetlerinden kolayca yararlanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildiği anımsatıldı.

Türk vatandaşlarının ihtiyaç duyduğu bilgilere kolayca erişebilmesi için rehberin mobil uygulamasının da hazırlandığı kaydedilen açıklamada, rehberin mobil uygulamasına Android Market veya Apple Store'dan ulaşılabileceği bilgisi paylaşıldı.

Türkiye’deki kamu hizmetlerinden kolayca yararlanabilecekler

Açıklamada, pasaport, gümrük, ulaşım, sağlık, sosyal güvenlik, mavi kart, vergi, askerlik, eğitim ve nüfus işlemleri gibi birçok konuya ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı rehberin vatandaşlar için yol gösterici niteliğinde olduğu vurgulanarak yurt dışındaki Türklerin rehber sayesinde gerek Türkiye'yi ziyaretleri sırasında gerek yaşadıkları ülkelerde bulunurken Türkiye’deki kamu hizmetlerinden kolayca yararlanabileceğinin altı çizildi.

Türk vatandaşlarının rehber sayesinde coğrafi konum tabanlı olarak bulundukları konuma en yakın kültürel ve turistik mekanlar hakkında da bilgi edinebileceği kaydedilen açıklamada, ayrıca ihtiyaç duyulacak kurum ve kuruluşların adreslerine, web sayfalarına ve e-hizmetlerine de hızlıca ulaşabileceği ifade edildi.

Açıklamada, rehber sayesinde, vatandaşların, sorun yaşadıkları alanlarda YTB ile iletişime geçerek görüş, öneri, soru ve şikayetlerini iletebileceği belirtilerek rehbere Başkanlığın "www.ytb.gov.tr" adresinden ulaşılabileceği bildirildi.