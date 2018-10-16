Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99065
ALTIN
228.815
DOLAR
5.7864
STERLİN
7.6563
EURO
6.6996
Anaokulunda çiftlik hayatı
Anaokulunda çiftlik hayatı
Hedefi 352. madalyasını kazanmak
Hedefi 352. madalyasını kazanmak
Ziyaretçi rekoru Topkapı Sarayı'nda
Ziyaretçi rekoru Topkapı Sarayı'nda
Doktorların elinden sülük tedavisi
Doktorların elinden sülük tedavisi
'Türkiye’nin elektrikli otomobili iyi bir zamanda üretilecek'
'Türkiye’nin elektrikli otomobili iyi bir...

YPG/PKK yardım çalışanlarından 'haraç alacak'

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Tabka ilçesinde faaliyet gösteren yardım kuruluşlarında çalışanların maaşlarından dörtte bir oranında kesinti yapacağını açıkladı.

YPG/PKK yardım çalışanlarından 'haraç alacak'

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Tabka ilçesinde faaliyet gösteren yardım kuruluşlarında çalışanların maaşlarından dörtte bir oranında kesinti yapacağını açıkladı.

16 Ekim 2018 Salı 14:20
0 Okunma
YPG/PKK yardım çalışanlarından 'haraç alacak'

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Tabka ilçesindeki tüm yardım kuruluşlarının çalışanlarından haraç alacağını duyurdu.

Rakka'nın Tabka ilçesinde örgüte bağlı sözde yerel meclis, ilçedeki yardım çalışanlarının maaşlarından yüzde 25 kesinti yapacaklarını açıkladı.

Açıklamada, kesintinin YPG/PKK'ya bağlı meclisin görevlendirdiği komite tarafından organize edileceği belirtildi.

Tabka, Mayıs 2017'de, Rakka il merkezi ise 17 Ekim 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan YPG/PKK'nın eline geçmişti.

YPG/PKK, Rakka'da bir yıldır işgal ve baskı düzenini sürdürüyor.

AA’nın harita ölçümlerine göre, YPG/PKK halihazırda ülke topraklarının yaklaşık yüzde 28’ni işgal ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Terör örgütüPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa'dan Kaşıkçı soruşturmasında Türkiye'ye güçlü destek
Avrupa'dan Kaşıkçı soruşturmasında Türkiye'ye güçlü destek
İsrail polisi 'eğlence' için Filistinli bir kişiyi vurmuş
İsrail polisi 'eğlence' için Filistinli bir kişiyi vurmuş
'Yemen'de 2,2 milyon çocuk yetersiz beslenme sorunu yaşıyor'
'Yemen'de 2,2 milyon çocuk yetersiz beslenme sorunu yaşıyor'
'İdlib'de kapsamlı ateşkes bekliyoruz'
'İdlib'de kapsamlı ateşkes bekliyoruz'
Köln merkez tren istasyonunda rehine krizi
Köln merkez tren istasyonunda rehine krizi
'Yetersiz beslenme 150 milyondan fazla çocuğu etkiliyor'
'Yetersiz beslenme 150 milyondan fazla çocuğu etkiliyor'
Harry-Meghan çifti ilk bebeklerini bekliyor
Harry-Meghan çifti ilk bebeklerini bekliyor
Türkiye'nin diplomatik başarısı 4 milyon sivili savaştan korudu
Türkiye'nin diplomatik başarısı 4 milyon sivili savaştan korudu
"Türkiye tüm siyasi platformlarda Türkmenleri desteklemiştir"
"Türkiye tüm siyasi platformlarda Türkmenleri desteklemiştir"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ