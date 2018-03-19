Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115670
ALTIN
166.470
DOLAR
3.9436
STERLİN
5.5414
EURO
4.8554
Aras, Bizi Saran Acıları Anlattı 
Aras, Bizi Saran Acıları Anlattı 
Mehmetçik Afrin'de
Son Dakika
Başkentte kazanan yok
Başkentte kazanan yok
Manisa'da mantar mesaisi
Manisa'da mantar mesaisi
"Yeni Yüksekova"
"Yeni Yüksekova"
Flaş Haber
Mehmetçik Afrin'de
Kapat

YPG/PKK'ya katılan İngiliz kadın Afrin'de öldürüldü

Terör örgütü YPG/PKK’ya katılan bir İngiliz kadının Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de öldürüldüğü bildirildi.

YPG/PKK'ya katılan İngiliz kadın Afrin'de öldürüldü

Terör örgütü YPG/PKK’ya katılan bir İngiliz kadının Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de öldürüldüğü bildirildi.

19 Mart 2018 Pazartesi 13:54
21 Okunma
YPG/PKK'ya katılan İngiliz kadın Afrin'de öldürüldü

LONDRA

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, 26 yaşındaki Anna Campbell adlı İngiltere vatandaşı kadın 15 Mart’ta Afrin’de öldürüldü. 

İngiltere’de tesisatçı olarak çalışan Campbell’in, geçen yıl mayıs ayında Suriye’ye giderek terör örgütü YPG/PKK saflarına katıldığı belirtiliyor.

Campbell terör örgütü saflarında öldürülen 8. İngiliz vatandaşı ve ilk kadın İngiliz terörist oldu.

2 İngiliz yargılanıyor

İngiltere'de terör örgütü YPG/PKK'ya katılan Jim Matthews ve Aidan James adlı 2 İngiliz vatandaşı geçen ay terörle mücadele yasası kapsamında yargılanmaya başlamıştı.

İki İngiliz de Irak ve Suriye'de "terör eğitimi verilen yerlerde" bulunmak ve “terör eylemine hazırlık” ile suçlanıyor.

PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da YPG listede yer almıyor. Ancak İngiliz makamları uzun süredir Suriye'deki silahlı örgütlere katılanlar hakkında, ülkeye döndüklerinde terörle mücadele yasası kapsamında kovuşturma yapılabileceği uyarısında bulunuyordu.

"YGP terör listesine alınsın" tavsiyesi

Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Henry Jackson Society, geçen ağustos ayında “Unutulan Yabancı Savaşçılar: Suriye'de PKK" başlıklı bir rapor yayımlamıştı.

Raporda, PKK ile PYD/YPG arasındaki ilişkiler ortaya koyulurken, Suriye'de terör örgütü safında çatışmalara katılan yabancılarla ilgili bilgi ve değerlendirmelere de yer verilmişti.

Terör örgütü saflarına katılan 12 ülkeden 60 yabancının profillerine yer verilen raporda, özellikle İngilizce konuşulan ülkelerden gelenlerin yüzde 80’e yakın bir oranı oluşturduğuna dikkat çekilmişti.

Raporda, İngiliz makamları terör örgütü safına yeni katılımları önleyecek tedbirler almaya, katılanları da yakından izlemeye ve gerekli hallerde hakkında kovuşturma yapmaya davet edilmişti. Ayrıca terör örgütüne katılan İngilizlerin, NATO müttefiki Türkiye ile diplomatik krize yol açabileceği uyarısında bulunulmuş ve İngiliz makamları örgütle arasına mesafe koymaya çağrılmıştı.

Raporda, İngiltere’de 2001’de terör örgütü listesine giren PKK’nın diğer adları arasına YPG’nin de eklenmesi ve böylelikle terör yasasının bu isim altındaki faaliyetlere de uygulanması tavsiye edilmişti.

Son Güncelleme: 19.03.2018 17:13
Anahtar Kelimeler:
Ingiliz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YPG/PKK'ya katılan İngiliz kadın Afrin'de öldürüldü
YPG/PKK'ya katılan İngiliz kadın Afrin'de öldürüldü
Bağdat yönetimi IKBY'deki memur maaşlarını gönderdi
Bağdat yönetimi IKBY'deki memur maaşlarını gönderdi
'Büyük bir zulüm üzerimizden kalktı'
'Büyük bir zulüm üzerimizden kalktı'
Putin yeniden devlet başkanı seçildi
Putin yeniden devlet başkanı seçildi
Suudi Veliaht Selman'dan nükleer silah açıklaması
Suudi Veliaht Selman'dan nükleer silah açıklaması
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
Terörden temizlenen Afrin'in Kavkabah köyüne insani yardım
Terörden temizlenen Afrin'in Kavkabah köyüne insani yardım
Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine saldırı
Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine saldırı
Amsterdam'da 'Guta'yı kurtar' gösterisi düzenlendi
Amsterdam'da 'Guta'yı kurtar' gösterisi düzenlendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ