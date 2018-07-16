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YPG/PKK ve Esed barajların rejime devri için anlaştı

Terör örgütü YPG/PKK ve Beşşar Esed rejimi, örgüt işgalindeki iki büyük barajın işletmesinin rejime devri konusunda anlaştı.

YPG/PKK ve Esed barajların rejime devri için anlaştı

Terör örgütü YPG/PKK ve Beşşar Esed rejimi, örgüt işgalindeki iki büyük barajın işletmesinin rejime devri konusunda anlaştı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:29
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YPG/PKK ve Esed barajların rejime devri için anlaştı

Terör örgütü YPG/PKK ve Beşşar Esed rejimi, örgüt işgalindeki iki büyük barajın işletmesinin rejime devri konusunda anlaştı.

Rakka'daki güvenilir yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK ve rejim, bir aydır yürüttükleri müzakereleri sonuçlandırarak Suriye'nin en büyük barajı Tabka ve Fırat Nehri üzerindeki Tişrin'in işletme haklarının rejime devredilmesinde uzlaştı.

Anlaşmaya göre, rejim ekipleri barajlara ait tesislere kalıcı yerleşecek.

Bunun karşılığında rejim, YPG/PKK işgalindeki bölgelere elektrik ve su dağıtacak.

Petrol sahaları için görüşmeler sürüyor

Öte yandan YPG/PKK ve rejim, Irak sınırındaki Deyrizor'da örgütün işgalinde bulunan petrol yataklarının işletmesi için de görüşmeler yapıyor.

Bu kapsamda geçen günlerde aralarında Rus uzmanların da bulunduğu bir rejim heyeti, ülkenin en büyük petrol sahası El Ömer'i de ziyaret etti.

YPG/PKK ve rejim, 2 Haziran'da El Ömer'den çıkartılan petrolü takas etme konusunda anlaşmaya varmıştı.

Rejim ve YPG/PKK yaklaşık bir yıl önce Suriye'de örgütün işgal ettiği Haseke ilindeki sahalardan çıkarılan petrolün gelirini paylaşma kararı almıştı.

ABD destekli terör örgütü, Suriye'de petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal ediyor.

Suriye topraklarının dörtte birini işgal eden YPG/PKK, ABD'nin askeri desteğiyle ülkenin en büyük üç barajını da ele geçirmişti. Fırat Nehri üzerindeki barajlar, ülkenin elektrik ve sulama ihtiyacının büyük kısmını sağlayabiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
PKKBeşşar Esed
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