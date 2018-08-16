Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
89020
ALTIN
219.964
DOLAR
5.7952
STERLİN
7.2551
EURO
6.5896
İHA'lara 'çevre temizliği' görevi
İHA'lara 'çevre temizliği' görevi
Tarih kokan müzeler bayramda açık olacak
Tarih kokan müzeler bayramda açık...
Tarih kokan müzeler bayramda açık olacak
Tarih kokan müzeler bayramda açık...
Eczacılardan 'ABD menşeli ilaç yazılmasın' talebi
Eczacılardan 'ABD menşeli ilaç yazılmasın'...
Aşkın En Güzel Feryadı Dilek Torgut'tan Geldi
Aşkın En Güzel Feryadı Dilek...

YPG/PKK ve Esed arasında 'özerklik' anlaşmazlığı

Terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejiminin son toplantısında, rejimin özerklik konusunda geri adım attığı, YPG/PKK'nın ise "küçültülmüş hükümet" teklifi sunduğu öğrenildi.

YPG/PKK ve Esed arasında 'özerklik' anlaşmazlığı

Terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejiminin son toplantısında, rejimin özerklik konusunda geri adım attığı, YPG/PKK'nın ise "küçültülmüş hükümet" teklifi sunduğu öğrenildi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 13:32
0 Okunma
YPG/PKK ve Esed arasında 'özerklik' anlaşmazlığı

HASEKE/ANKARA

Terör örgütü YPG/PKK'nın oluşturduğu sözde Demokratik Suriye Konseyi'nden bir heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejimi heyetiyle önceki gün "idari özerklik" gündemiyle bir araya geldi.

AA muhabirine bilgi veren yerel kaynaklar, yaklaşık 3 haftalık aranın ardından gerçekleşen ikinci görüşmenin olumlu geçmediğini bildirdi.

Kaynaklara göre, terör örgütü, toplantıda "Demokratik Suriye Konseyi"nin Suriye'nin kuzeyinde işgal altındaki topraklarda asıl idari merci olması için ısrar etti.

Buna karşılık rejim, bölgelerin kendi idaresine girmesinden yana tavır sergiledi.

Anlaşmazlık üzerine, taraflar üçüncü kez bir araya gelmek üzere toplantıya son verdi.

"Küçültülmüş hükümet" taslağı iddiası

YPG/PKK'nın toplantıda rejimin önüne getirdiği taslağın, işgalindeki bölgelerin Suriye'nin bir parçası olarak kalmasını ancak "küçültülmüş" tabir ettikleri bir "hükümet" tarafından yönetilmesini içerdiği öğrenildi.

AA muhabirinin ulaştığı bilgilere göre, söz konusu "hükümet", ekonomi, içişleri, tarım, maliye, kültür, eğitim, sağlık ve aile bakanlıklarından oluşacak. Özerk bölge, dışişlerini ise Şam'daki hükümete teslim edecek.

YPG/PKK heyeti geçen ayın sonlarında da Şam’a gelerek örgütün işgal ettiği alanlardaki askeri ortaklık, ekonomik özerklik ve entegrasyon ile Türkiye'ye karşı iş birliği konularını görüşmüştü.

İç savaş boyunca askeri ve ekonomik alanlarda süren YPG/PKK-Esed rejimi iş birliği, Türkiye'nin ABD ile haziranda vardığı Münbiç mutabakatından sonra sıkılaşmıştı.

İkinci görüşmenin rejimin gelecek ay yerel seçim düzenleyeceği ilanının ardından gerçekleşmesi dikkati çekmişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
YPGPKKEsedözerklikAnlaşmazlıkönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kremlin'den üçlü Suriye zirvesine ilişkin açıklama
Kremlin'den üçlü Suriye zirvesine ilişkin açıklama
Kabil'de intihar saldırısı: 25 ölü
Kabil'de intihar saldırısı: 25 ölü
"ABD tüm müzakere imkanını ortadan kaldırdı"
"ABD tüm müzakere imkanını ortadan kaldırdı"
Gazze'de balıkçıların avlanma mesafesi 9 mile çıkarıldı
Gazze'de balıkçıların avlanma mesafesi 9 mile çıkarıldı
Yunan mevkidaşından Akar'a davet
Yunan mevkidaşından Akar'a davet
Gazze'de her 100 kişiden 85'i yoksul
Gazze'de her 100 kişiden 85'i yoksul
Belçika'da Türk asıllı esnaftan TL'ye destek
Belçika'da Türk asıllı esnaftan TL'ye destek
Esed ve YPG/PKK'dan Suriye'nin kuzeyi için temas trafiği sürüyor
Esed ve YPG/PKK'dan Suriye'nin kuzeyi için temas trafiği sürüyor
AP Türkiye Forumu'ndan Türkiye'ye destek
AP Türkiye Forumu'ndan Türkiye'ye destek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ