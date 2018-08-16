YPG/PKK ve Esed arasında 'özerklik' anlaşmazlığı

HASEKE/ANKARA

Terör örgütü YPG/PKK'nın oluşturduğu sözde Demokratik Suriye Konseyi'nden bir heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejimi heyetiyle önceki gün "idari özerklik" gündemiyle bir araya geldi.

AA muhabirine bilgi veren yerel kaynaklar, yaklaşık 3 haftalık aranın ardından gerçekleşen ikinci görüşmenin olumlu geçmediğini bildirdi.

Kaynaklara göre, terör örgütü, toplantıda "Demokratik Suriye Konseyi"nin Suriye'nin kuzeyinde işgal altındaki topraklarda asıl idari merci olması için ısrar etti.

Buna karşılık rejim, bölgelerin kendi idaresine girmesinden yana tavır sergiledi.

Anlaşmazlık üzerine, taraflar üçüncü kez bir araya gelmek üzere toplantıya son verdi.

"Küçültülmüş hükümet" taslağı iddiası

YPG/PKK'nın toplantıda rejimin önüne getirdiği taslağın, işgalindeki bölgelerin Suriye'nin bir parçası olarak kalmasını ancak "küçültülmüş" tabir ettikleri bir "hükümet" tarafından yönetilmesini içerdiği öğrenildi.

AA muhabirinin ulaştığı bilgilere göre, söz konusu "hükümet", ekonomi, içişleri, tarım, maliye, kültür, eğitim, sağlık ve aile bakanlıklarından oluşacak. Özerk bölge, dışişlerini ise Şam'daki hükümete teslim edecek.

YPG/PKK heyeti geçen ayın sonlarında da Şam’a gelerek örgütün işgal ettiği alanlardaki askeri ortaklık, ekonomik özerklik ve entegrasyon ile Türkiye'ye karşı iş birliği konularını görüşmüştü.

İç savaş boyunca askeri ve ekonomik alanlarda süren YPG/PKK-Esed rejimi iş birliği, Türkiye'nin ABD ile haziranda vardığı Münbiç mutabakatından sonra sıkılaşmıştı.

İkinci görüşmenin rejimin gelecek ay yerel seçim düzenleyeceği ilanının ardından gerçekleşmesi dikkati çekmişti.