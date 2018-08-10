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YPG/PKK Suriye'de azınlık okullarını da kapattı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde Süryanilere ait okulları da kapatmaya başladı.

YPG/PKK Suriye'de azınlık okullarını da kapattı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde Süryanilere ait okulları da kapatmaya başladı.

10 Ağustos 2018 Cuma 13:24
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YPG/PKK Suriye'de azınlık okullarını da kapattı

Suriye’nin kuzeydoğusunda, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Kamışlı ilçesinin Dirik ve Dirbesiye beldelerinde Süryani okulları kapatıldı.

YPG/PKK, okulları örgüt müfredatı uygulanmadığı ve ruhsatları bulunmadığı gerekçesiyle kapattı.

Süryani Demokratik Topluluğu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, örgütü kınayarak, bu eylemi Süryanilere baskı olarak nitelediklerini bildirdi.

Açıklamada, "YPG, izlediği ideolojik müfredatıyla eğitime darbe vuruyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Okulların kapatılması kararının derhal geri çekilmesi ve öğrencilerin okul kayıtlarını yaptırmalarına izin verilmesi" çağrısında bulundu

Terör örgütü işgal ettiği alanlarda bulunan okullarda üç yıldır öğrencilere etnik aidiyeti esas alan militarist görüşler aşılıyor.

YPG/PKK, ilkokullarla başlattığı ve geçen sene 9. sınıflara da uyguladığı müfredatı, bu sene 10. ve 11. sınıflara da yaygınlaştırmaya hazırlanıyor.

Çocuklarını terör örgütü propagandasından uzak tutmak isteyen veliler ise özel okullara yöneliyor. Ancak örgüt, bu okullara da baskın yaparak tehdit ve kapatma yöntemine başvuruyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyePKKYPG
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