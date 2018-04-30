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YPG/PKK'nın sahte Türkmen derneğine tepki

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma, "YPG/PKK'nın Menbiç'te kurduğu sahte Türkmen derneğinin bizimle bir alakası yoktur. Hain bir girişimdir. Kendilerinin kirli oyunlarının bir parçasıdır." dedi.

YPG/PKK'nın sahte Türkmen derneğine tepki

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma, "YPG/PKK'nın Menbiç'te kurduğu sahte Türkmen derneğinin bizimle bir alakası yoktur. Hain bir girişimdir. Kendilerinin kirli oyunlarının bir parçasıdır." dedi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:25
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YPG/PKK'nın sahte Türkmen derneğine tepki

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Menbiç'teki son durumu ve örgütün "Türkmen Derneği" adı altında sosyal medya üzerindeki kara propagandasını AA muhabirine değerlendirdi. 

Terör örgütü YPG/PKK'nın sosyal medya üzerinden "Türkmen Derneği" adı altında bir video paylaştığını ve bu kişilerin Türkmenlerle bir ilişkisi olmadığını vurgulayan Cuma, "Bu derneğin Türkmenlerle bir alakası yoktur. Hain bir girişimdir. Kendilerinin kirli oyunlarının bir parçasıdır. İnsanlara ve medyaya böyle bir şey yansıtmak istiyorlar. Ama başarılı olamıyorlar çünkü insanlar onlardan nefret ediyor." diye konuştu.

Cuma, söz konusu derneğin internet üzerinden yayımladığı görüntülerde, üzerlerinde Kandil'deki teröristlere ait kıyafetler olduğuna işaret ederek, "Türkmenler böyle bir kıyafet giymezler. Tarihse biz tarihiz, gelenekse biz geleneğiz. Onlar bizim insanlarımız değiller. Kullanılan müzik bizim müziğimiz değil, biz kendi müziğimizi de çok iyi biliriz." görüşünü paylaştı.

Bu tür kara propagandaların daha önce de yapıldığına dikkati çeken Cuma, şunları kaydetti:

"Kendilerine inanan batılı medyaya, örgütü destekleyen ABD'lilere ve diğerlerine karşı algı yaratmak için böyle şeyler yapıyorlar. Ama kesinlikle, Menbiç nezdinde bu işler artık geçerli değil. İnsanlar artık bunların ne olduklarını ve gerçek yüzlerini biliyor. Bunlardan bir an önce kurtulmak istiyorlar. En başta da ben istiyorum. Bir an önce evime dönmek istiyorum."

Menbiçliler dört gözle TSK ve ÖSO'yu bekliyor

Cuma, terör örgütü PYD/PKK'nın şu anda Menbiçlilerin evlerini gasbettiğini belirterek, "Şu anda PKK'lı maskeli insanlar benim evimde, babamın evinde ve kardeşimin evinde oturuyor. Bu maskeli teröristlerin ne Arapça ne de Türkçeleri var ve o bölgede bir çok yeri gasbettiler." ifadelerini kullandı.

Son günlerde terör örgütünün, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) içinde akrabası olan insanlara da evlerini ellerinden alacaklarını söylediğini belirten Cuma, örgütün Türkiye'de yaşayanların da evlerini işgal edeceği uyarısında bulundu.

Cuma, Menbiç'te şu anda terör örgütü PYD/PKK'nın halktan haraç aldığını ve insanların örgütü istemediğini vurgulayarak, "Menbiç'te genel durum hiç iyi değil, İnsanlar çok kötü şartlar altında yaşıyorlar. Ama aynı zamanda da insanların artık bir umudu var. ÖSO ve TSK'yı bekliyorlar. Çünkü Cerablus, Azez, El- Bab ve Afrin örneğini gördükten sonra kendi ilçelerini kendilerinin yönetmek istediklerini söylüyorlar. Kandil'den ya da dünyanın herhangi bir tarafından gelen insanların kendilerini yönetmelerini istemiyorlar çünkü bunlar silahla yönetiyor." diye konuştu.

Terör örgütü PYD/PKK'nın halkın ticaret yapmasına izin vermediğini ve "vergi" adı altında seyahatlerden haraç aldığını kaydeden Cuma, "Menbiç'teki Türkmenler ve Araplar Türkiye'yi dört gözle bekliyor. 'TSK ve ÖSO gelsin bizi bu çetelerden, teröristlerden kurtarsın' diyorlar. Bize her gün bu anlamda birçok mesaj ve yazı geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
MenbiçPKKTürkmen Derneği
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