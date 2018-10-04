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YPG/PKK işgalindeki Rakka'da huzursuzluk artıyor

Suriye'de YPG/PKK'nın işgal altında tuttuğu Rakka ilinde, örgütü kentten çıkarmak isteyen yerel silahlı güçler eylemlerine devam ediyor.

YPG/PKK işgalindeki Rakka'da huzursuzluk artıyor

Suriye'de YPG/PKK'nın işgal altında tuttuğu Rakka ilinde, örgütü kentten çıkarmak isteyen yerel silahlı güçler eylemlerine devam ediyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 12:58
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YPG/PKK işgalindeki Rakka'da huzursuzluk artıyor

Bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın "kalesi" olan ve Ekim 2017'de ABD'nin hava desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçen Rakka'da, örgüt diğer bölgelerde uyguladığı baskı ve terör düzenini sürdürüyor.

Sivilleri zorla silah altına alan YPG/PKK, DEAŞ ile çatışmalar sırasında ele geçirdiği evleri, sivillere teslim etmiyor.

Örgüt, yerel meclise Rakkalıları kabul etmezken, kenti "komün" adını verdiği birimlere bölerek yönetiyor.

Örgütün kentten çıkarak yönetimi yerel unsurlara devretmesini isteyen silahlı Araplar, mayıs ayından bu yana zaman zaman YPG/PKK ile çatışırken, siviller de protestolar düzenledi.

YPG/PKK, gösterilere katılan sivillere ateş açarak birçoğunu alıkoymuştu.

Suikastler artıyor, insani kriz sürüyor

Son dönemde YPG/PKK'lı teröristlere karşı faili meçhul suikastler de arttı.

Motosiklet, susturucu ve patlayıcılar kullanarak YPG/PKK'lı teröristleri hedef alan eylemlerde, geçen ay Rakka il merkezi ve Tabka ilçesinde en az 15 YPG/PKK'lı terörist öldü.

AA'ya bilgi veren yerel kaynaklar, suikastlerin bir kısmının Özgür Suriye Ordusu ile bağlantılı silahlı kişiler ve aşiretler tarafından düzenlendiğini bildiriyor.

Kaynaklar, eylemlerin bazılarının da terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücreleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtiyor.

YPG/PKK siviller üzerinde baskısını yoğunlaştırıyor

Örgüt, suikastler karşısında, Rakka il merkezinin giriş ve çıkışlarında kurduğu kontrol noktalarındaki teröristlerinin sayısını artırdı.

Rakka'da büyük bir hapishane kuran ve sık sık sokağa çıkmayı yasaklayan örgüt, sivillerin evlerine baskın yapıyor.

Terör örgütü, muhaliflerle irtibatlı oldukları bahanesiyle pek çok sivili rastgele alıkoyuyor.

ABD öncülüğündeki koalisyonun yoğun hava saldırıları sonucu neredeyse tamamı harabeye dönen kent merkezinde siviller, yıkılan evlerini yeniden inşa etmek için kendi kısıtlı imkanlarını kullanıyor.

YPG/PKK, kentte sivillere herhangi bir hizmet sağlamıyor. Başka çareleri olmadığı için evlerine dönen az sayıdaki sivil, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Anahtar Kelimeler:
DeaşPKKRakka
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