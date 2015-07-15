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YPG çocuk askerler konusundaki uluslararası yasaları ihlal ediyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, YPG çocuk askerler konusundaki uluslararası yasaları ihlal ediyor.

YPG çocuk askerler konusundaki uluslararası yasaları ihlal ediyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, YPG çocuk askerler konusundaki uluslararası yasaları ihlal ediyor.

15 Temmuz 2015 Çarşamba 15:29
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YPG çocuk askerler konusundaki uluslararası yasaları ihlal ediyor
ANKARA

İnsan Hakları İzleme Örgütü, iç savaşın devam ettiği Suriye'de YPG'nin çocuk askerleri örgütten çıkarmak konusunda verdiği sözü yerine getirmediğini ve bu konuda uluslararası yasaları ihlal ettiğini bildirdi. 

Örgütten yapılan açıklamada, YPG'nin 5 Haziran 2014'te "Geneva Call" adlı sivil toplum kuruluşuyla bir ay içinde 18 yaş altındaki tüm savaşçıların çatışma alanlarından çekilmesini içeren "Taahhüt Sözleşmesi" imzaladığı belirtildi. Açıklamada, buna rağmen geçen yıl reşit olmayan çocukların YPG ve örgütün kadın kolu YPJ içinde çatışmalara girdiğine ilişkin vakaların tespit edildiği vurgulandı. 

Uluslararası insani yasalara ve Roma Statüsü'ne göre, silahlı kuvvetlerin veya silahlı örgütlerin 15 yaşından küçükleri askere ya da örgüte almasının savaş suçu teşkil ettiğine işaret eden İnsan Hakları İzleme Örgütü, YPG ve YPJ'nin 2014 yılının haziran ayından bu yana aralarında gönüllülerin de bulunduğu, 10'u 15 yaşından küçük 59 çocuğu örgüte aldığına ilişkin yerel ve uluslararası örgütlerden bilgi aldığını ifade etti.

Ayrıca, 2015'te YPG saflarında savaşan 18 yaşından küçük bazı çocukların çatışmalarda hayatını kaybettiği açıklandı. 

AA

Son Güncelleme: 15.07.2015 15:47
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - YPG çocuk Askerler Konusundaki Uluslararası Yasaları Ihlal Ediyor
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