İtalyan ve Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerinden olan ve aynı zamanda yazdığı romanlar, yönettiği operalar ve çektiği kliplerle de adından sıkça söz ettiren

Ferzan Özpetek

, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de çektiği, ilk kitabıyla aynı adı taşıyan İstanbul Kırmızısı isimli filmini önümüzdeki yıl gösterime sokmaya hazırlayan Özpetek, son olarak İtalyan pop müziğinin iki efsanevi ismi Mina ve Adriano Celentano’nun birlikte söylediği “E’ l’amore (Aşk)" isimli parçaya İstanbul’da çektiği klibin yayınlanmasıyla İtalya’da gündem oldu.

İtalyan devlet kanalı RAI’nin müzik eleştirmeni Vincenzo Mollica’nın "Duyguları anlatan üstat” diye tanımladığı Özpetek, klibin ortaya çıkışını, “Mina ile Adriano Celentano için video klip çeker misiniz, diye sordular. Ben de olur dedim. Sonra düşündüm, taşındım ve ben bu kısa filmi İstanbul’da çekmek istiyorum dedim. İstanbul’da nasıl olacak, diye sordular. Güzel olur, hoş olur, dedim. Yeni film yaptım İstanbul Kırmızısı diye, çok memnunum burada çalışmaktan, dedim." sözleriyle anlattı.

Beşiktaş’taki saldırı

Beşiktaş’taki terör saldırısına da değinen Özpetek, “3 saat kadar önce oradan geçmiştim. Her yerde her şeyin olabildiği bir dünya bu. Evden de çok duyuldu. Evde, İtalyan arkadaşlarımızın 7-8 yaşında çocuğu, ne oluyor diye sordu. Havai fişek falan dedim ama ertesi gün, bana niye gerçeği söylemediniz, dedi. Ben de, iyi uyu diye söylemedik, dedim.” şeklinde konuştu.

Terörün dayatmak istediği korkuya ve o korkuyla ortaya çıkan hareket etme anlayışına karşı çıkan Özpetek, şunları kaydetti:

"İstanbul’da prodüksiyon şirketi açtım. Herkesin olmaz dediği bir dönemde bu şirketi açtım. Gelip İstanbul’da daha çok kalmayı, daha çok çalışmayı düşünüyorum, böyle bir tavır almak gerektiğini düşünüyorum. Tepki olarak bir sürü şey yapmak lazım İstanbul’da."

AA