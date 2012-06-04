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Yolcu uçağı binaya çarptı: 153 ölü

Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'da binaya çarpan yolcu uçağındaki 153 kişinin öldüğü bildirildi.

Yolcu uçağı binaya çarptı: 153 ölü

Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'da binaya çarpan yolcu uçağındaki 153 kişinin öldüğü bildirildi.

04 Haziran 2012 Pazartesi 08:57
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Yolcu uçağı binaya çarptı: 153 ölü

Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'da binaya çarpan uçaktaki tüm yolcu ve mürettebatın öldüğü bildirildi.
Nijeryalı sivil havacılık yetkilisi Harold Denuren, kazada Dana Havayolu şirketine ait yolcu uçağından kurtulan olmadığını belirtti.
Lagos yerel hükümeti ise uçakta 153 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Devlet Başkanı Jonathan 3 günlük yas ilan etti
BBC'nin haberinde, uçaktaki tüm yolcu ve mürettebatın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazadan sonra üç günlük yas ilan eden Devlet Başkanı Jonathan'ın, kazanın, ''olabildiğince kapsamlı'' soruşturulması emrini de verdiği bildirildi. 
Bu arada yetkililer, uçağın Lagos'a gitmek üzere başkent Abuja'dan hareket ettiğini duyurdu. Daha önce yolcu uçağının, Lagos'dan başkent Abuja'ya gittiği ve kazanın kalkıştan kısa bir süre sonra meydana geldiği bildirilmişti.
Lagos emniyetinin sözcüsü Joseph Jaiyeoba, kazanın, Lagos Havaalanı'nın kuzeyinde, kalabalık İju semtinde meydana geldiğini belirtirken, Nijerya Ulusal Acil Durum Dairesi Sözcüsü Yuşau Şuaib, uçağın çarptığı bina ve civarında da hayatını kaybedenlerin olabileceğini, ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 04.06.2012 00:58
Anahtar Kelimeler:
Uçak Kazası
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