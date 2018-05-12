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'Yılın Şirketi' olmak için yarışacaklar

Genç Başarı Eğitim Vakfı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi'nde GençBizz Şirket Programı çerçevesinde düzenlediği “Genç Başarı Yılın Şirketi Yarışması”nı gerçekleştiriyor.

'Yılın Şirketi' olmak için yarışacaklar

Genç Başarı Eğitim Vakfı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi'nde GençBizz Şirket Programı çerçevesinde düzenlediği “Genç Başarı Yılın Şirketi Yarışması”nı gerçekleştiriyor.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 16:49
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'Yılın Şirketi' olmak için yarışacaklar

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, lise öğrencilerinin girişimci olması için yola çıkan Genç Başarı Eğitim Vakfı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi'nde GençBizz Şirket Programı çerçevesinde düzenlediği “Genç Başarı Yılın Şirketi Yarışması”nı gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin 8 şehrinden 29 projenin finale kaldığı yarışmada, liseli öğrenciler ürettikleri ürünleri sergiliyor. Öğrenciler yarın da jürinin karşısına geçerek ürünlerinin sunumlarını yapacak. Jürinin değerlendirmesi sonrası “En İnovatif Ürün”, “En İyi Satış Pazarlama” ve “En İyi Stand” dallarında birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü verilecek.

Bir proje ise “Yılın Şirketi” seçilecek. Söz konusu proje, temmuz ayında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 40 ülkenin en iyi projelerinin katılımı ile yapılacak Avrupa Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Her yıl 10 bin öğrenci eğitiliyor

Genç Başarı Eğitim Vakfı, bu yarışma için 2017-2018 Öğretim Dönemi’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da toplam 10 bin liseli öğrenciye eğitim verdi. Eğitimler sonucu liseli öğrenciler vergiye tabi olmayan 350 mini şirket kurdu. Bu şirketlerin 29'u ise Türkiye finaline kaldı.

Finale kalan projeler arasında, herkesin kulağına özel kulaklıktan, atık yağların geri kazandırılmasına, engelliler için tasarlanmış akılı çöp kovasından, telefon, bilgisayar ve tabletlerde kişisel güvenliği artırmak amacı ile kameraları kapatan sürgülü aparata kadar ilginç ürünler bulunuyor.

Gelecek yıl 100’üncü yaşını kutlayacak olan JuniorAchievement (JA)/Genç Başarı organizasyonu, dünya genelinde anaokulundan üniversite son sınıfa kadar öğrencilerin girişimci olması için eğitim veriyor. 1999 yılında Türkiye’de kurulan Genç Başarı Eğitim Vakfı ise şu an için ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar geniş bir yelpazedeki öğrencilere "Girişimcilik", "İş Gücüne Etkin Katılım", "Finansal Okur Yazarlık" gibi özel deneyim programları uyguluyor.

Genç Başarı Yılın Şirketi Yarışması’nda ise İstanbul’dan 10, İzmir’den 8, Eskişehir’den 4, Bilecik ve Diyarbakır’dan 2, Gaziantep, Uşak ve Ankara’dan birer şirket finale kaldı.

AA

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Genç Başarı Eğitim Vakfıİstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce YerleşkesiGençBizz Şirket ProgramıEnç Başarı Yılın Şirketi Yarışması
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