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Yıldırım-Merkel görüşmesi başladı

Başbakan Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya geldi.

Yıldırım-Merkel görüşmesi başladı

Başbakan Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya geldi.

18 Şubat 2017 Cumartesi 10:44
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Yıldırım-Merkel görüşmesi başladı

Başbakan Binali Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesi başladı.

Başbakan Yıldırım ve Almanya Başbakanı Merkel, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın düzenlendiği Bayerischer Hof Oteli'nde kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı0 öncesi basın mensuplarının görüntü almasına izin verilen toplantıda, düzensiz göç ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili iş birliği alanlarının ele alınması bekleniyor.

Toplantıya, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile diğer yetkiler katılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımAlmanyaAngela Merkel
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