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Yıkılan tüneller Gazze ekonomisini vurdu

Askeri darbenin ardından Mısır ordusunun, Gazze sınırındaki tünelleri yıkmaya yönelik faaliyetleri, İsrail ambargosu altındaki Gazze'nin ekonomisini vurdu.

Yıkılan tüneller Gazze ekonomisini vurdu

Askeri darbenin ardından Mısır ordusunun, Gazze sınırındaki tünelleri yıkmaya yönelik faaliyetleri, İsrail ambargosu altındaki Gazze'nin ekonomisini vurdu.

04 Eylül 2013 Çarşamba 13:09
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Yıkılan tüneller Gazze ekonomisini vurdu
GAZZE 

Mısır ordusunun, Gazze sınırındaki tünellere yönelik özellikle askeri darbenin ardından yoğunlaşan yıkım faaliyetleri, İsrail'in ağır ambargosu altında hayat mücadelesi veren bölge halkını başlıca geçim kaynaklarından da mahrum bırakıyor.

Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kenti Belediye Başkanı Subhi Ebu Rıdvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınırda açılan çok sayıda tünelden, Mısır'daki askeri darbeye kadar 220'sinin aktif olarak çalıştığını, diğerlerinin ise yıkıldığını ya da yıkılma tehlikesi nedeniyle kullanılamadığını belirtti.

Aktif tünel sayısı 10'a düştü

Rıdvan, son dönemde çalışır durumdaki tünel sayısının oldukça azaldığına dikkati çekerek,  "Mısır'ın uyguladığı sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle halihazırda sadece 10 tünelden, az miktarda inşaat malzemesi ve gıda maddesinin geçişi sağlanıyor" diye konuştu.

Tünelden başka seçenek yok

İsrail'in uyguladığı ambargo ve Mısır yönetiminin, Gazze'nin "can damarı" olarak nitelendirilen tünellere yönelik yıkım faaliyetleri, Gazze ekonomisi üzerinde de büyük tahribata yol açıyor. Tünellerin yıkılmasına paralel olarak bölgedeki işsilizk oranlarında da ciddi artış görülüyor.

AA

Son Güncelleme: 04.09.2013 13:11
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Yıkılan Tüneller Gazze Ekonomisini Vurdu
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