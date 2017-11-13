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'Yıkılan binaların çoğu devlet tarafından yapılan yapılar'

Irak-İran sınırında meydana gelen depremde İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 341'e yükselirken, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri "Kirmanşah'ta yıkılan binaların çoğu devlet tarafından inşa edilen yapılar" dedi.

'Yıkılan binaların çoğu devlet tarafından yapılan yapılar'

Irak-İran sınırında meydana gelen depremde İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 341'e yükselirken, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri "Kirmanşah'ta yıkılan binaların çoğu devlet tarafından inşa edilen yapılar" dedi.

13 Kasım 2017 Pazartesi 14:18
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'Yıkılan binaların çoğu devlet tarafından yapılan yapılar'

Irak-İran sınırında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 341'e yükselirken, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri "Kirmanşah'ta yıkılan binaların çoğunun devlet tarafından inşa edilen yapılar" olduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın bölge yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ülkedeki ölü sayısı 341'e, yaralı sayısı ise 5 bin 953'e yükseldi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri, ekonomiyle ilgili bakanlık heyeti toplantısında yaptığı konuşmada, "Maalesef dün akşamki depremde Kirmanşah'ta yıkılan binaların çoğu (devlet tarafından yapılan) Mehr Evleri'ne ait yapılar." dedi.

Devlet tarafından yapılan binaların bu denli dayanıksız olmasına anlam veremediğini ve bu durumdan büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Cihangiri, konunun İran Yol ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından soruşturulması gerektiğini ifade etti.

Cihangiri ayrıca devletin tüm imkanlarını depremzedelere yardım için seferber ettiklerini ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de yarın deprem bölgesini ziyaret edeceğini duyurdu.

İran'ın eski cumhurbaşkanlardan Mahmud Ahmedinejad döneminde dar gelirlileri ev sahibi yapmak için kurulan "Mehr Evleri" projesi kapsamında yapılan binalar, zaman zaman ülke gündemini meşgul ederken, yapılar kalite bakımından eleştiriliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Irakİran
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