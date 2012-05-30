Yetersiz beslenme uyarısı

ROMA - Birleşmiş Milletler (

) Gıda ve Tarım Teşkilatı (

) Genel Direktörü Jose Graziano da Silva, dünyada yedi insandan birinin

kurbanı olduğunu bildirdi.



Genel Direktör Da Silva, BM'nin 20-22 Haziran tarihlerinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek "Rio+20 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı" öncesinde konuyla ilgili raporu açıkladı.

"Yedi insandan birinin yetersiz beslenme kurbanı olduğu bir durumda kalkınmanın sürdürülebilir olamayacağına" işaret eden Silva, "Rio zirvesi, bu hedeflerin gerçekleştirilmesini güvence altına almak için bize gıda güvenliği ile sürdürülebilir programlar arasındaki amaç birliğini değerlendirme fırsatı verecek" dedi.