Yeremiç BM Genel Kurulu Başkanı seçildi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, bu yıl eylül ayı ortasında başlayacak 67. Dönem BM Genel Kurulu Başkanlığı'na Sırbıstan Dışişleri Bakanı Vuk Jeremiç, 99 oy alarak getirildi.

Bu dönem Doğu Avrupa bölgesinden ülkelerin temsilcilerinin aday olabildikleri seçimlerde, oylama Sırbıstan Dışişleri Bakanı Vuk Jeremiç ve Litvanya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Dalia Leinarte arasında geçti.

BM Genel Kurulu 66. Dönem Başkanlığı'nı halen Katarlı diplomat Nasır Abdülaziz En Nasır yapıyor. En Nasır, görevini bu yıl eylül ayı ortasında yeni dönem başkanına devredecek.

Yeremiç: Seçilmem Sırp halkına verilen bir armağan

Genel Kurul salonunda BM'ye üye ülke temsilcilerine seslenen Yeremiç, ''67. Dönem BM Genel Başkanı olarak seçilmekten dolayı büyük onur duyuyorum. Öncelikle Sırbistan'ın adaylığına destek veren tüm ülkelere teşekkür ederim'' dedi.

Yeremiç, şöyle konuştu:

''BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilmemi, temel olarak Sırp halkına verilen bir armağan ve takdir ifadesi olarak görüyorum. Son yıllarda (eski Sırbistan Cumhurbaşkanı) Boris Tadiç'in cesur liderliğinde Sırbistan, komşularına dostluk ve uzlaşma eli uzattı. Aynı zamanda Sırbistan olarak küresel toplumun tüm üyelerine de elimizi uzattık, aramızda anlaşmazlık olanlar dahil. Bugün ülkemiz dünyanın karşısında yine gururla ayakta durmaktadır.''