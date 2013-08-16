Yeni Zellanda'da 6.8 büyüklüğünde deprem

WELLINGTON



ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, merkez üssü başkent Wellington'ın 94 kilometre batısındaki Seddon yakınları olarak tespit edilen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu belirtti.



Başkentte sarsıntı nedeniyle bazı evlerin boşaltıldığı depremde ilk tespitlere göre yaralı olmadığı kaydedildi. Yerel kaynaklar, deprem nedeniyle tsunami uyarısı yapılmadığını ifade etti.





AA