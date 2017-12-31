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Yeni yıl coşkusu başladı

Dünya yeni yılı coşkuyla karşılıyor

Yeni yıl coşkusu başladı

Dünya yeni yılı coşkuyla karşılıyor

31 Aralık 2017 Pazar 19:46
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Yeni yıl coşkusu başladı
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Dünya yeni yılı, düzenlenen renkli havai fişek gösterileri ve kutlamalarla coşkuyla karşılanıyor.

Avustralya’daki yeni yıl kutlamaları kapsamında ülkenin iki büyük kenti Sydney ve Melbourne, renkli havai fişek gösterilerine sahne oldu. 

Pasifik bölgesinde yer alan ülkeler Kiribati, Tonga, Samoa ve Yeni Zelanda’nın ardından yeni yıla giren Avustralya’daki gösterilerde yaklaşık 20 ton havai fişek, gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.

Sydney’deki gösterileri 1,6 milyon kişi izledi

Her yıl olduğu gibi bu sene de çok sayıda ülke televizyonu tarafından canlı yayınlanan Sydney Liman Köprüsü üzerinden başlayan ve Opera House’un yanı sıra kentin önemli binaları üzerinden fırlatılarak devam eden havai fişek gösterilerinin 1 milyon 600 bin kişi tarafından yerinde takip edildiği bildirildi.

Gösterileri yerinde izleyenlerin yüzde 42’sinin dünyanın faklı ülkelerinden gelen turistlerden oluştuğunu belirten yetkililer, 20 dakika süren havai fişek gösterileri ile tamamlanan yeni kutlamalarının Sydney'e 170 milyon Avustralya doları katkı sağladığını açıkladı.

Melbourne’da 14 ton havai fişek fırlatıldı 

Avustralya’nın ikinci büyük kenti Melbourne’daki yeni yıl kutlamaları kapsamında 22 noktadan fırlatılan 14 ton havai fişek kent semalarında renkli görüntüler oluşturdu. 

Kenti ikiye ayıran Yarra Nehri çevresinde ve Docklands bölgesinde yoğunlaşan ve 10 dakika süren havai fişek gösterilerini yaklaşık 400 bin kişinin izlediği açıklandı. 

Çin 2018’de Köpek Yılı’na girecek

Çin, başkent Pekin ve ülke genelinde yapılan kutlamalarla 2018’i coşkuyla karşıladı.

Çinliler, ülke genelinde düzenlenen havai fişek ve fenerli gösterilerle yeni yıla "merhaba" dedi. Başkent Pekin'in merkezi noktalarından Sanlitun bölgesinde cadde ve sokaklar renkli ışık ve süslemeler ile donatıldı. 

Başkentin merkezi noktalarında küçük gruplar halinde toplanan Çinliler, yeni yılı coşkuyla karşılarken, güvenlik güçleri geniş önlemler aldı.

Yılbaşı nedeniyle başkentin büyük alışveriş ve eğlence merkezleri dolup taştı. Şehrin ana caddelerinde ise trafik yoğunluğu yaşandı. 

Çin’de Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı ise 16 Şubat’ta başlayacak. 12 Hayvanlı Takvim’e göre ülke Horoz Yılı’nı geride bırakarak 2018’i Köpek Yılı olarak kutlayacak. Çin ay yılı takvimine göre Köpek Yılı sadakat, vefa ve bağlılığı temsil ediyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Havai Fişek2018Yeni Yıl
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