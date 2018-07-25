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'Yeni kurulacak hükümette ortaklık, ittifak ve denge şartı arıyoruz'

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, "Irak’ta kurulacak yeni hükümette, ortaklık, ittifak ve denge gibi üç şartımız var." diye konuştu.

'Yeni kurulacak hükümette ortaklık, ittifak ve denge şartı arıyoruz'

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, "Irak’ta kurulacak yeni hükümette, ortaklık, ittifak ve denge gibi üç şartımız var." diye konuştu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:44
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'Yeni kurulacak hükümette ortaklık, ittifak ve denge şartı arıyoruz'

Mesud Barzani’nin liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mahmud Muhammed, Irak’ta yeni hükümet müzakerelerindeki şartlarının ortaklık, ittifak ve taraflar arasındaki dengenin sağlanması olduğunu belirtti.

Muhammed, yaptığı açıklamada, Irak’ın genelindeki oy pusulalarının elle sayım işleminin resmi olarak ilan edilmesinin ardından müzakerelerin hız kazanabileceğini ifade etti.

KDP olarak hükümet müzakerelerinde üç şartları olduğunu dile getiren Muhammed, "Irak’ta kurulacak yeni hükümette, ortaklık, ittifak ve denge gibi üç şartımız var. Gerçek bir ittifak kurularak tüm tarafların katılımının sağlanmasını istiyoruz." dedi.

Muhammed, Irak'ın çok farklı etnik ve mezhebi yapıya sahip olduğunu hatırlatarak, "Geçmişte olduğu gibi şimdi de Irak'ın tek bir siyasi, mezhebi ve etnik yapı tarafından yönetilemediği anlaşılıyor. Onun için geçmişteki krizlerin yeniden tekrarlanmamasını istiyoruz. Tüm tarafların katılımını sağlamak için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Irak’ta çoğunluğun azınlığı göz ardı etmemesi gerektiğini vurgulayan Muhammed, kararların tüm tarafların ortak anlayışıyla alınmasının dengeyi sağlayacağını kaydetti.

Muhammed, Irak anayasasının tartışmalı bölgelerin ortak bir şekilde yönetilmesini öngördüğünü belirterek, "Anayasanın 140. maddesi, çözülmesi gerekli bir konu. Geçmişte bu temel sorunlardan biriydi. Tartışmalı bölgeler sorununu çözmek, Irak’taki yönetimin modern bir şekilde normalleşmesinin bir nevi yolunu açacaktır." diye konuştu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinin açıkladığı kesin seçim sonuçlarına göre, 329 sandalyeli mecliste Şii lider Mukteda es-Sadr'ın desteklediği koalisyon 54 sandalye ile birinci, Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri liderliğindeki Fetih koalisyonu 47 sandalye ile ikinci, Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığındaki Nasır koalisyonu da 42 sandalye ile üçüncü olmuştu. KDP ise 25 sandalye kazanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mesud BarzaniMahmud MuhammedIrak
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