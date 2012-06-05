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Yeni bürosunda işbaşı yaptı

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Nicolas Sarkozy, 17 günlük Fas tatilinin ardından, Paris'te yeni tuttuğu lüks büroda çalışmaya başladı.

Yeni bürosunda işbaşı yaptı

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Nicolas Sarkozy, 17 günlük Fas tatilinin ardından, Paris'te yeni tuttuğu lüks büroda çalışmaya başladı.

05 Haziran 2012 Salı 08:34
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Yeni bürosunda işbaşı yaptı

     Fransız Haber Ajansı, kent merkezinde oldukça lüks bir mahallede büro tutan Sarkozy'nin, öğle saatlerinde yakın arkadaşı ekonomist Alain Minc ile bir araya geldiğini yazdı.
     Eski İçişleri Bakanı Brice Hortefeux, basına geçen hafta yaptığı açıklamada, Sarkozy'nin bir müddet siyasetten uzak kalacağını söylemişti.
     Fransız basını, esas mesleği avukatlık olan Sarkozy'nin ileride tam anlamıyla ne yapacağı konusundaki belirsizliğin sürdüğü görüşünde.
     Fransız yasalarına göre, 57 yaşındaki Sarkozy, Anayasa Konseyi'nin doğal üyesi olarak çalışma hakkına sahip.
     Sarkozy, yakın arkadaşı Arnaud Claude ile 25 yıl önce kurduğu avukatlık bürosunun yarı hissesine sahip bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 05.06.2012 00:36
Anahtar Kelimeler:
Sarkozy
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