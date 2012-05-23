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Yemen'in daima yanındayız

Yemen'in Dostları Grubu Toplantısı'nda konuşan Arınç, "Türkiye, geçiş sürecinde Yemen halkının daima yanında olacaktır" dedi

Yemen'in daima yanındayız

Yemen'in Dostları Grubu Toplantısı'nda konuşan Arınç, "Türkiye, geçiş sürecinde Yemen halkının daima yanında olacaktır" dedi

23 Mayıs 2012 Çarşamba 15:27
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Yemen'in daima yanındayız
RİYAD - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Yemen'in Dostları Grubu Toplantısı'nda, Yemen'in başkenti Sana'da önceki gün meydana gelen, 100'e yakın kişinin hayatını kaybettiği, 300'e yakın yaralının bulunduğu intihar saldırısını lanetledi.

Arınç, "22 Mayıs tarihinde kutlanan Yemen Milli Günü ve bugün gerçekleştirilen Yemen'in Dostları Grubu Toplantısı'nın hemen öncesinde düzenlenen bu terör saldırısının, Yemen'deki siyasi geçiş sürecini, ülkenin istikrarını ve toplumsal huzuru hedef aldığı aşikardır. Türkiye, her zaman olduğu gibi, dost ve kardeş Yemen halkının yanında yer almaya devam edecektir" dedi.
Saldırının, uluslararası toplumun Yemen'deki geçiş sürecine sağladığı desteğin ve Yemen'in Dostları Grubu'nun üstlendiği sorumluluğun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Arınç, bu bağlamda, bir buçuk yıl aradan sonra Yemen'in Dostları Grubu'nun üçüncü toplantısının gerçekleştirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.
"Yemen'in, Türk tarihinde ve gönlümüzde her zaman özel bir yeri bulunmaktadır" diyen Arınç, iki ülke arasında yaklaşık 400 yıllık ortak tarih ve gücünü bu ortak tarihten, halklar arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarından alan mükemmel ilişkiler bulunduğunu ifade etti.
Toplantıya, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Saud El Faysal, Yemen Başbakanı Muhammed Basendwah, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ile 30'u aşkın ülke ve kuruluş temsilcisi katıldı.

AA

Son Güncelleme: 23.05.2012 07:27
Anahtar Kelimeler:
Yemen
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