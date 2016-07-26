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Yemen'e tıbbi yardım çağrısı

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), uluslararası kuruluşlara çağrı yaparak Yemen'deki böbrek yetmezliği hasta bakım merkezlerine destek olmalarını istedi.

Yemen'e tıbbi yardım çağrısı

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), uluslararası kuruluşlara çağrı yaparak Yemen'deki böbrek yetmezliği hasta bakım merkezlerine destek olmalarını istedi.

26 Temmuz 2016 Salı 13:15
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Yemen'e tıbbi yardım çağrısı

SANA

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), uluslararası kuruluşlara çağrı yaparak Yemen'deki böbrek yetmezliği hasta bakım merkezlerine destek olmalarını istedi.

Yemen'deki MSF ofisinin Twitter hesabından yayımlanan açıklamada, böbrek yetmezliği çeken hastaların diyalize girme konusunda sorunlar yaşadığı belirtildi.

Diyaliz merkezlerinin ihtiyacı olan malzemelerin temini konusunda uluslararası kuruluşlara çağrı yapılan açıklamada, bir böbrek hastasının haftalık diyaliz seansının maliyetinin yaklaşık 100 dolar olduğu kaydedildi.

MSF, geçen ay yaptığı açıklamada da ülkedeki 4 bin 300 böbrek yetmezliği hastasının hayatlarının tehlikede olduğunu belirterek, uluslararası insan hakları örgütleri ve yardım kuruluşlarına destek çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyanın en yoksul ülkelerinden Yemen'deki çatışmalar nedeniyle 20 milyondan fazla kişi yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2016 13:15
Anahtar Kelimeler:
Yemenönce Vatan
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