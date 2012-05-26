Yemen'de intihar saldırısı

Yemen'in kuzeyindeki Cevf bölgesinde Şii mezhebinin Zeydi mezhebine mensup Husi aşiretini hedef alan intihar saldırısında, 14 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, aşiret üyelerinin askeri karargah olarak kullandıkları okulun kapısına bir aracın çarpması ve sesi merak eden aşiret üyelerinin kapı önüne çıkmasından sonra bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda hayatını kaybeden 14 kişiden birinin çocuk, bir diğerinin ise patlama esnasında okulun yanından geçmekte olan bir kadın olduğu kaydedildi.

