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Yemen’de Husilerin sivillere yönelik ihlalleri

Yemen'de Husilerin ve devrik Cumhurbaşkanı Salih yanlısı güçlerin sivillere yönelik şiddet ve hak ihlalleri sonucu, Eylül 2014 ile Temmuz 2016 arasında 17 ilde 647 çocuk katledildi, bin 822 çocuk yaralandı.

Yemen’de Husilerin sivillere yönelik ihlalleri

Yemen'de Husilerin ve devrik Cumhurbaşkanı Salih yanlısı güçlerin sivillere yönelik şiddet ve hak ihlalleri sonucu, Eylül 2014 ile Temmuz 2016 arasında 17 ilde 647 çocuk katledildi, bin 822 çocuk yaralandı.

17 Ağustos 2016 Çarşamba 14:24
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Yemen’de Husilerin sivillere yönelik ihlalleri

 Yemen'de Husilerin ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in, Arap koalisyonunun düzenlediği diyalog konferanslarını sürekli erteleyerek barış görüşmelerine dair izlediği oyalama taktiği sürecinde halka yönelik sistematik katliamlara, hukuksuz tutuklamalara ve işkencelere devam ettiği ortaya çıktı.

Çocuklara yönelik ihlaller

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan bilgilere göre, 2014 - 2016 arasında Husi militanlar 17 ilde 647 çocuğu katletti, bin 822 çocuğun yaralanmasına neden oldu. Bu çocukların yüzde 47'sinin Aralık 2014 ile Mart 2016 arasında Taiz kentine yapılan saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

Husilerin ve Salih yanlılarının, bu dönemde 9 -18 yaş aralığındaki 561 çocuğu asker olarak kullandığı, 959 eğitim kurumunu yıkarak 386 bin 600 çocuğu eğitim hakkından mahrum ettiği belirtildi.

Büyükelçilik kaynaklarına göre, Husiler 189 çocuğu da kaçırarak ailelerine fidye ödemeleri için baskı yaptı.

Keyfi tutuklamalar ve tutuklulara işkence

Yemen'deki insan hakları ve hukuk ihlalleri çerçevesinde, Eylül 2014'ten bu yana Husi militanların aralarında asker, politikacı ve akademisyenlerin bulunduğu 9 bin 949 kişiyi tutukladığı, 91'i akademisyen 2 bin 706 kişiyi kaçırdığı ve 4 bin 689 kişiye işkence yaptığı ve işkence nedeniyle 8 şüpheli ölüm vakasının meydana geldiği belirtildi.

Husilerin kendilerine ait herhangi bir gözaltı merkezi ya da hapishanenin varolduğunu inkar etse de, Zeynelabidin Camii'nin kamuoyunda bilinen "Gazap Hapishanesi" adıyla, hiç kimsenin girişine izin verilmeyen gizli bir hapishane olduğu savunuldu.

Husilerin, yerel veya uluslararası insan hakları kuruluşlarına ve aktivistlerine buradalarda tutulan kişileri ziyaret etmelerine izin vermediği belirtildi.

Kara mayını kullanılması

Husiler ve Salih yanlılarının Birleşmiş Milletler’in (BM) sivillere karşı hiçbir koşulda kara mayınları kullanılmamasını öngören 1998 yılı konvansiyonunu ihlal ederek kara mayınları kullandığına dikkati çeken kaynaklar, son iki yılda kara mayınları nedeniyle Aden, Ebyan, Marib, Lahic ve Dali şehirlerinde en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 150 kişinin yaralandığını bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2016 14:25
Anahtar Kelimeler:
YemenHusiAli Abdullah SalihSuudi ArabistanAnkara Büyükelçiliği
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